Spansk TV: Én pågrepet etter terrorangrep i Barcelona

Én mistenkt er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona, ifølge spansk TV. Mange ble drept eller skadd da en varevogn kjørte ned folk på hovedgata Las Ramblas.

Radiostasjonen Cadena Ser, avisa El Pais og flere andre medier har meldt om 13 drepte etter angrepet, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Myndighetene i regionen Catalonia har i stedet opplyst at minst én er drept og 32 såret.

Spanske medier har meldt at to væpnede personer tok seg inn i en restaurant i nærheten etter bilangrepet. Politiet skal ha gått i forhandlinger med gjerningsmennene på restauranten.

I tillegg til varebilen har politiet funnet en bil i byen Vic, nord for Barcelona, som de mener er tilknyttet terrorangrepet. Det er TV-stasjonen RTVE som melder at én person tilknyttet bilangrepet er pågrepet.

Leter etter mistenkte

Etter angrepet opplyste politiet at de lette etter til sammen to gjerningsmenn. Bevæpnet politi har søkt i gater, butikker og kafeer, sannsynligvis etter gjerningspersonene.

En av de mistenkte etter terrorangrepet er en ung mann av nordafrikansk opprinnelse, ifølge avisa El Mundo. Ifølge El Pais har politiet opplyst at de har funnet et spansk pass i bilen som kjørte inn i folkemengden.

Politiet opplyste at de lette etter en mann som er 1.70 meter høy med en hvit skjorte med blå striper.

– Gisselsituasjon

Den regionale innenriksministeren Joaquim Forn sier det er godt mulig at dødstallet etter angrepet i Barcelona vil øke ytterligere, fordi flere av de skadde har fått svært alvorlige skader. Så langt vil han kun bekrefte at én person er drept.

Ifølge den katalanske avisen La Vanguardia er det snakk om en gisselsituasjon i restauranten hvor to menn har forskanset seg. En av mennene skal ha vært med i bilen som kjørte ned fotgjengere langs Las Ramblas.

Ingen indikasjoner på at rammede nordmenn

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte angrepet på Twitter torsdag kveld.

– Uskyldige rammet av meningsløs terror i Barcelona. Mine tanker går til alle de som er rammet, skriver hun.

Las Ramblas er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister. Det norske Utenriksdepartementet har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepet i Barcelona.

Pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet sier ambassaden jobber for fullt med å kartlegge om nordmenn kan være rammet.

– Vi oppfordrer nordmenn som er i området, om å kontakte sine hjemme, sier Lunde til NTB.

Barcelona er en svært populært turistby, og et yndet reisemål også for nordmenn. Det gjør det ekstra vanskelig for norske myndigheter å få oversikt.

– Det er selvfølgelig krevende. Ambassaden bruker sine kontaktpunkter, som lokalt politi og lokale myndigheter, sier Lunde.