Minst 13 drept i terrorangrep i Barcelona

Minst 13 mennesker ble drept i terroraksjonen i Barcelona, bekrefter katalanske myndigheter. To mistenkte er pågrepet av politiet.

Den regionale presidenten i Catalonia, Carles Puigdemont, bekrefter at to personer er pågrepet etter terrorangrepet i Barcelona torsdag ettermiddag.

Puigdemont har erklært tre dagers sørgetid i Catalonia etter at en varebil meide ned folk ved hovedgata Las Ramblas.

Myndighetenes opplysninger om antall drepte ble endret flere ganger torsdag kveld. Sent på kvelden ble det opplyst at 13 var bekreftet drept, og at hundre var såret.

Flere er svært alvorlig skadd, og antallet drepte kan derfor stige. En kvinne fra Belgia er blant dem som er bekreftet drept.

IS hevder å stå bak

Politiet har opplyst at to mistenkte er pågrepet etter angrepet. En annen antatt gjerningsperson er skutt og drept av politiet i byen Sant Just Desvern, ifølge avisa La Vanguardia. Det er ikke offisielt bekreftet at denne personen var tilknyttet angrepet.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg skylden for angrepet via sitt nettsted Amaq. Det melder den amerikanske overvåkingsorganisasjonen SITE Intel Group.

Spanske medier meldte etter angrepet at to mistenkte hadde forskanset seg på en restaurant og tatt gisler. Men dette ble senere avkreftet av politiet.

– Stjålet identitet

En mann ble navngitt av politiet og en lang rekke medier som personen som leide varebilen som ble brukt i angrepet. Men han har ifølge avisa La Vanguardia meldt seg til politiet og forklart at ID-papirene hans ble stjålet for en tid tilbake.

Han skal ha befunnet seg i Ripoll, flere mil nord for Barcelona, da angrepet skjedde. Politiet undersøker nå hvorfor mannen ikke har anmeldt forholdet før.

– Prøvde å treffe flest mulig

Las Ramblas er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister. Det norske Utenriksdepartementet har foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn ble rammet av terrorangrepet.

Det har imidlertid vært utfordrende for norske myndigheter å få oversikt over situasjonen.

– Vi oppfordrer nordmenn som er i området, om å kontakte sine hjemme, sier Pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

Aage Gramstad fra Sandnes var vitne til angrepet.

– Det var grusomt. Det så ut som føreren prøvde å treffe flest mulig. Bilen kjørte vinglete og siktet der det var mange folk, sier han til Stavanger Aftenblad.

Rebekka Kehus (20) satt på en restaurant i området da angrepet skjedde.

– Vi fikk med oss alt av hvordan det så ut etterpå. Skadde folk lå strødd i gata, og mange var blodige. Vi gikk vekk fra området og ringte hjem for å fortelle at vi var uskadd, sier hun til TV 2.