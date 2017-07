Norske turister forteller om dramatiske nattetimer på Kos

Mange norske turister befinner seg på Kos og forteller om dramatiske opplevelser da jordskjelvet rammet natt til fredag.

Jan Erik Stensrud jobber på en bar på Kos, der den ene veggen raste ned under jordskjelvet.

– Alt i hyllene falt over meg. Da vi dro ut så vi flere hardt skadde mennesker i gatene. Jeg så flere mennesker som kunne være døde i gatene. Jeg prøvde å gi førstehjelp til flere, forteller Stensrud til VG.

23 år gamle Lars Davidsen satt i bargaten på Kos da de merket jordskjelvet.

– Bakken ble som gelé, og vi så at toppen av flere bygninger raste ned. Flere personer ble truffet av steinblokkene. Vi blir bedt om å bevege oss opp i høyden, forteller han til VG.

Grusomt

Mats Jakobsen er på ferie med kjæresten på Kos og forteller også om dramatiske nattetimer.

– Stikkontaktene datt ut av veggen, TV-en datt ned og veggene sprakk opp. Det gikk ganske raskt. Det var helt grusomt, og vi skjønte ikke hva som skjedde. Det stoppet ikke, forteller Mats Jakobsen til Dagbladet.

– Vi befant oss i den øverste etasjen på hotellet da jeg merket at senga begynte å gynge. Jeg trodde at det var en kamerat som tullet med meg, for det kjentes ut som jeg var på en stor båt, forteller Vegard Højfeldt fra Hadeland til TV 2.

Folk som skrek

– Etter hvert forsto vi at dette var alvor, så gikk ut i gata. Der så vi folk som skrek og gråt. Mange hadde tatt med seg koffertene sine og holdt seg utendørs, forteller han.

Sol Milde fra Hordaland og vennene fra russebussen opplevde også skjelvet på kloss hold og forteller om skadde mennesker i gatene på Kos.

– Dette er helt forferdelig. Man har mest lyst til å hjelpe, for man kjenner på adrenalinet. Vi måtte til slutt trekke oss unna, forteller hun til TV 2.

(©NTB)