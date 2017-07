Jordskjelv rammet feriesteder i Hellas og Tyrkia – flere hundre skadd

Et populært utested ble forvandlet til en ruinhaug da jordskjelvet rammet ferieøya Kos natt til fredag. To omkom og flere hundre ble skadd, deriblant nordmenn.

– Vi har fått melding om at en norsk mann ble alvorlig skadd som følge av jordskjelvet på øya Kos. Han blir fløyet til sykehus for behandling. Utenrikstjenesten har vært i kontakt med pårørende og følger hans situasjon, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i UD fredag.

Ifølge VG er mannen fløyet til sykehus i Aten, men det har ikke lykkes NTB å få dette bekreftet. Sehl sier de ikke vil gå ut med ytterligere opplysninger om mannen.

Hun opplyser videre at et mindre antall andre nordmenn har moderate og lettere skader.

Flere hundre mennesker ble skadd i skjelvet som førte til skader på det tyrkiske feriestedet Bodrum og greske Kos. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,7 og hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos og 10 kilometer sør for Bodrum, ifølge US Geological Survey.

Raste

Størst skader gjorde skjelvet i gamlebyen Kos på øya med samme navn. Flere hundre mennesker befant seg i eller ved baren White Corner Club da deler av bygge raste sammen ved 1.30-tiden. To mennesker omkom, en svensk 27-åring og en tyrkisk 39-åring. Om lag 120 ble skadd.

Mange øyenvitner forteller dramatiske historier, blant dem norske Jan Erik Stensrud, som jobbet i baren.

– Alt i hyllene falt over meg. Da vi dro ut, så vi flere hardt skadde mennesker i gatene. Jeg så flere mennesker som kunne være døde i gatene. Jeg prøvde å gi førstehjelp til flere, forteller Stensrud til VG.

Flere turister på vei

Jordskjelvet utløste en liten tsunami som skapte oversvømmelse i sentrum av Kos.

Ifølge myndighetene er ødeleggelsene begrenset til Kos by. Flyplassen ble stengt en kort periode, men kom raskt i drift igjen. Det var imidlertid ventet forsinkelser utover dagen. Reiseselskapene Ving, Tui og Apollo sendte nye charterturister til øya fredag, og hadde ikke fått meldinger om at noen ville avlyse eller avbryte ferien.

Ifølge regjeringstalsmann Dimitris Tzanakopoulos er veinettet og resten av infrastrukturen på Kos i god stand.

Bygningen der baren lå, var fra 1930-tallet. Det er også meldt om skader på en kirke, en gammel moske og en festning fra 1300-tallet. Ifølge Kos-ordfører Giorgos Kyritsis er det ikke mange gamle bygg igjen på øya.

– Nesten alle bygninger er bygget i tråd med nye retningslinjer for å motstå jordskjelv, sier han.

Det er meldt om en rekke etterskjelv. Greske myndigheter advarer om at bygg som ble skadd i det første skjelvet, er utrygge som følge av etterskjelvene.

Selv om det ble en ubehagelig natt for titusenvis av turister, både på Kos, Rhodos og i Tyrkia, så kunne de fleste dra tilbake til hotellene fredag, etter å ha tilbrakt mye av natten utendørs.

Sykehus fikk skader

I Bodrum ble nærmere 360 mennesker skadd, opplyser Tyrkias helseminister Ahmet Demircan. 272 av dem ble sendt til sykehus, mens de øvrige fikk førstehjelp på stedet. Fredag ettermiddag var 25 fortsatt innlagt, flere av dem med bruddskader etter å ha hoppet ut av vinduer i panikk.

Sykehuset i byen fikk mindre skader i taket, og pasienter ble derfor behandlet utenfor sykehusbygget.

Også det tyrkiske feriestedet ble rammet av en mindre tsunami, som skapte oversvømmelser i hoteller og restauranter.