Veksten i musikkbransjen fortsetter 

For andre år på rad øker musikksalget i verden, mye takket være streamingtjenester. Nedgangen som har preget de to forutgående tiårene ser ut til å være forbi.

CD-salget fortsetter å stupe, men likevel vokste omsetningen av musikk med 5,9 prosent på verdensbasis i 2016, ifølge bransjeorganisasjonen IFPI. Til sammen ble det solgt musikk for 134 milliarder kroner i løpet av året.

Veksten er den største som er notert siden organisasjonen startet å lage årlige oversikter over omsetningen globalt i 1997 – et tidspunkt da internett for alvor var i ferd med å sende bransjen inn i en nedgang.

Framgangen følger opp en vekst på 3,2 prosent i 2015, da bransjen noterte sin første solide oppgang etter nærmere 20 år med dalende musikkinntjening.

Salget av streamingtjenester økte med 60 prosent i 2016. Spotify er fortsatt den største aktøren i dette markedet, men utfordrere som Apple Music, Tidal og Deezer tar innpå.

Musikksalget øker i nesten alle deler av verden, men veksten er spesielt sterk i voksende økonomier takket være lokale strømmetjenester og billigere smarttelefoner. I Kina økte salget med 20 prosent, mens veksten i India og Mexico var på 26 prosent.

(©NTB)