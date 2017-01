Trump skåler for Clinton-paret

Washington (NTB-AFP): Donald Trump utbrakte en skål for Hillary og Bill Clinton under lunsjen i kongressbygningen etter at han ble tatt i ed som USAs president.

Trump sa han var beæret over at Clinton-paret var til stede under innsettelsesseremonien utenfor kongressbygningen. – Jeg har ingenting annet å si fordi jeg har stor respekt for de to menneskene, sa Trump. En rekke kongressmedlemmer, dommere, geistlige og andre var til stede på den uformelle lunsjen i kongressbygningen, der bitterheten fra valgkampen syntes å ha tatt en pause. Trump selv snakket lenge med Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, som er fra hans egen delstat New York. Etter lunsjen skulle Trump reise til Det hvite hus i parade langs Pennsylvania Avenue. (©NTB)

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her

Følg Folkebladet på Facebook: