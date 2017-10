Senja tapte for Lundblad og Fløya

FK Senja

Blåtrøyene hadde ingenting å spille for i den siste serierunden, da de ville bli nummer to på tabellen uansett utfall i hjemmekampen mot tidligere Senja-trener David Lundblad og Fløya.

Likevel hadde de Christer Johnsgård på topp, som jaktet toppscorer-tittelen i divisjonen. Fløya på sin side hadde alt å spille for, da de var i fare for å rykke ned med både uavgjort og tap.

Kampen var jevnspilt i store perioder, men det var ingen pen fotballkamp i kulda på Senja Stadion denne lørdagen. Lange innkast, mange dødballer og tøffe dueller var stikkord.

Like før pause fikk Fløya utteling for sine mange dødballer og lange innkast inn i Senjas sekstenmeter. Ballen ble stusset videre på bakerste stolpe til Fløya-kaptein Andreas Arntzen som banket ballen i mål til 1-0 for gjestene like før pause.

Christer Johnsgård kom seg til to muligheter i løpet av kampen, men i dag ville det seg ikke for den normalt treffsikre spissen. Senja presset for utligning på slutten, men Fløya sto imot og vant oppgjøret 1-0.

Dermed sikret David Lundblad plassen i 3.divisjon med Fløya på sin gamle hjemmebane.

3.-divisjon, avd. 6, lørdag:

Senja 0 (0)

Fløya 1 (1)

Scoringer: 0-1 Andreas Arntzen (45+1)

Dommer: Ragnar Dahl, Kvaløya SK

Gult kort: Gard Mikalsen Lohne, Martin Berg Johnsen, Fløya, Martin Albertsen, Senja.