Sterk borteseier for Senja

Selv om Harstad gikk opp i 1-0 etter bare 13 minutter kom Senja tilbake i en svært jevn kamp på Harstad Stadion og kunne tan hurtigbåten hjem med tre poeng i bagen.

Thomas Skoglund gav HIL 1-0 tidlig i en periode hvor hjemmelaget med oppjaget tempo fikk Senja litt ut av stilen. Men etter hvert tok Senja mer og mer hånd om spillet, og like før pause serverte Martin Larsen et nydelig legg fra kanten som Christer Johnsgård i kjent stil stupheadet i mål.

Tidlig Senja-scoring etter pause

Bare seks minutter ute i andre omgangen var det to Bardufoss-gutter som jobbet sammen om dagens seiersmål for Senja. Ballen endte på kanten hos Tobias Nymo Melset sol ballen presist inn til Erlend Fossbakk Lian som på nytt tegnet seg for en Senja-scoring.

Warholm: - Jeg er stolt av det guttene presterer

- Om vi vant fortjent? Vel kampen var egentlig jevn der lagene hadde hver sine perioder. Jeg er imponert og stolt over den entusiasmen og spillegleden Senjaspillerne enda klarer å vise etter at vi har vært i flyten så lenge. Det forteller hvilken vinnermentalitet som finnes i dette laget, sier Senja-trener Kjetil Warholm.

Kampfakta:

3. divisjon avdeling 6

Harstad-Senja 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Thomas Skoglund (13), 1-1 Christer Johnsgård (42), 1-2 Erlend Fossbakk Lian (51)

Gule kort: Markus Johnsgård og Daniel Mikkelsen, Senja, Nikica Kosutic, Truls Torblå og Erik Andreas Myrvang, Harstad

Dommer: Mathias Støfringshaug