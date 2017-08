Etter en svak sesongstart, mener FK Senjas Tobias Nymo Melseth at det er en bonus at laget er der de er på tabellen i dag.

Etter de første ni serierundene, lå FK Senja på nedre halvdel av tabellen i 3.divisjon, og få hadde nok sett for seg at de skulle bli en outsider til opprykk denne høsten. Men etter at de for alvor snudde trenden med 3-1 seier over Harstad i midten av juni, gikk laget på en syv kamper lang seiersrekke, og på de siste ni kampene står de med åtte seire og ett tap. Kun serieleder Mjølner har slått Senja, etter et seiersmål på overtid.

– Ser på det som bonus

FK Senja er nummer to på tabellen i øyeblikket, syv poeng bak Mjølner.

– Det er mange kamper igjen og fortsatt mulig å ta igjen Mjølner?

– Joda, det er det, men jeg tror ikke det er noe vi tenker på akkurat nå. Vi får ta kampene som kommer, og det som skjer, det skjer. Det er ikke noe vi har fokus på, sier venstreback Tobias Nymo Melseth.

Etter en svak sesongstart, ser han på det som en bonus at de er med så høyt oppe.

– Vi ser på det som en bonus om vi er med Mjølner helt inn og eventuelt får et opprykk. Sånn som sesongstarten var, så er det egentlig helt vanvittig at vi er der vi er. Akkurat nå er det bare artig å vinne kamper og spille fotbal, sier han.

Gode muligheter

Lørdag kommer Alta 2 på besøk til Islandsbotn.

– Det blir interessant. Det er en kamp vi burde vinne. Vi har vist bra form i det siste, så jeg tenker at vi burde ha gode muligheter, sier venstrebacken.

– Vi må få til å spille vårt spill, flytte ballen fort og score mål, rett og slett. Det er det vi har vært på god på i det siste, i tillegg til å stenge igjen bak. Får vi det til, så skal vi vinne denne, sier Melseth på spørsmål om hvordan den gode trenden skal opprettholdes.

Har blitt målscorer

Venstrebacken har blitt en viktig bidragsyter for FK Senja, og denne sesongen har han også bidratt sterkt på scoringslistafra sin back-posisjon.

– Hva er årsaken til det?

– Det er vanskelig å svare på. Jeg vet ikke. Det har bare blitt sånn. Jeg har fått en del sjanser og satt de fleste av dem, svarer han.

At laget ønsker å spille med offensive sidebacker, mener han også er en av årsakene.

– Det handler jo selvsagt litt om at vi ønsker å ha backene høyt opp på i banen, også får jeg også ta frispark, så da er det jo muligheter for å score der også, avlsutter han.