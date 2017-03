Denne karen blir Senja-spiller

Håvard Espejord (19) blir etter all sannsynlighet FK Senja-spiller.

Han har ikke skrevet under noen kontrakt enda. Senja-trener Thomas Hagerupsen vil helst ikke gå ut med noe før alt er klart, men bekrefter likevel at det meste tyder på at Espejord spiller fotball i FK Senja i 2017.

– Ja, det stemmer vel til dels. Jeg ser at vi har et par mann som har vært litt med ræva foran her, men det ligger an til det, ja, sier Hagerupsen.

Primært midtbanespiller

Håvard er broren til mer kjente Runar Espejord, spiss i TIL og på U21-landslaget. Hagerupsen sier at midtbanespilleren kan brukes på stopper-plass også.

– Jeg vil anse han som både et alternativ som stopper og som midtbanespiller. Primært så er han en midtbanespiller, forteller Hagerupsen, som har blitt anbefalt Espejord av andre.

– Jeg skal være så ærlig å si, at han har jeg bare fått anbefalt fra folk ganske høyt oppe i fotball-systemet. Han er hentet på anbefaling, for jeg har jo vært litt ute av fotballen de siste årene, og ikke hatt så god oversikt i den aldersgruppen som Håvard er i. Så det er folk i TIL-systemet og forsåvidt folk i TUIL, som har fortalt at han er en bra spiller.

Ufarlig overgang

Til tross for at han ikke har full oversikt over spilleren selv, ser ikke Hagerupsen den store risikoen i hente Espejord.

– CV`en skal være ganske så bekymringsløs tenker jeg. Og der ingen investeringer i dette her. Det er en ufarlig overgang, hvor vi har en felles forståelse om at han kan komme hit og vise at han har det nivået inne som vi tror at han har. Så jeg ser ikke den store risikoen og det vil overraske meg stort om han ikke holder nivået. Da er det mange som tar feil for å si det sånn, sier Senja-treneren.

Vært i USA

Espejord reiste til USA i august i fjor. Der har han kombinert skole med collegefotball. Før det har han vært i TIL-systemet, hvor han blant annet har 37 kamper og seks scoringer for TIL 2 i tredje- og andredivisjon.

Han skulle egentlig ikke være tilbake fra USA før i mai.

– Han er kommet tilbake nå, så det er veldig gledelig. Han skulle egentlig ikke være tilbake før 6.mai, men så fikk jeg en melding om at han var på tur nordover og han dukket opp nå på søndag. Så jeg tror det blir en veldig bra signering for oss, sier Hagerupsen.

De har en muntlig avtale med Espejord og regner med at papirarbeidet vil gå kjapt de neste dagene, og at Espejord blir klar til seriestart 17.april.

– Det blir å gå fort de tingene der, men jeg liker egentlig ikke å gå ut med ting før vi er enig og sånn, sier Hagerupsen, som ikke er helt fornøyd med at nyheten nådde ut før alt var helt klart.

– For å si det sånn, det var ikke et genitrekk av Sondre (Laugsand) det der, flirer han.

Fornøyd med stallen

Fra før av har klubben signert Martin Albertsen, Jakob Mamush Lillestjerna og Jørn Persen. Sistnevnte var også på lån i klubben i fjor høst.

Når også Espejord blir klar, har de fått inn fire nye spillere og Hagerupsen er fornøyd med stallen han har til rådighet.

– Vi er veldig fornøyd med stallen. Vi er fornøyd med den profilen vi har med så mange 19 og 20-åringer, og førsteårs seniorer. Det gir meg pågangsmot til å holde på. Jeg hadde ikke vært like komfortabel om vi hadde hatt flust av 29-30 åringer, det ville ikke vært like interessant. Så jeg er fornøyd med profilen, vi har et ungt lag, sier han.

Han skryter også av spillernes vilje og ønske om å bli bedre.

– Og ikke minst viljen de har til å ønske å bli god, det betyr alt og den given er stor i gruppen. Samtidig har vi klart å ligge på et nivå som, selv om slipper inn en del tullemål, så er det samtidig en del faktorer i spillet vårt som er modent ut fra den alderen de har.

Seriestart nærmer seg, og Senja-treneren spår en artig sesong.

– Det kan bli et artig år. Det blir sikkert å svinge mye, men toppnivået er veldig bra. Så får vi håpe at vi ikke blir så mye på bunn-nivået og at det ikke blir så stort sprang mellom topp og bunn.