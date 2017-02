– Nesten en kollaps for oss

Senjatrener Thomas Hagerupsen var svært lite fornøyd med lagets siste kvarter mot Harstad på lørdag. Da holdt blåtrøyene å på å rote bort seieren etter å ha ledet 4-1.

Etter en heller tafatt førsteomgang var det et langt mer pågående Senjalag som startet andreomgangen. Først ekspederte Sebastian Jensen ballen i mål på straffe etter at hans selv ble lagt ned ute på femmeterhjørnet, deretter scoret Jakob Lillestjerna sitte andre mål for dagen da han ekspederte innlegget fra Bendik Lind i det åpne målet.

Lekker scoring fra Nymo Trulsen

Dagens fineste prestasjon sto Tobias Nymo Trulsen for da han med venstrefoten ekspederte et frispark fra 20 meter nesten klint oppe i høyre kryss – dit rakk aldri Harstad-keeper Suki Sutejmano. Da virket det som Senja hadde full kontroll på kampen, men da slår HIL tilbake, og etter at Nikica Kosutic hadde scoret først på straffe, smelte han noen minutter senere ballen knallhardt under Senjakeeper Simen Edvardsen som ute i andre omgang hadde tatt over for Erlend Henriksen.

- Jeg er 80 prosent fornøyd

Det holdt likevel til en seier mot HIL som Thomas Hagerupsen mener er veldig positivt å ta med seg videre.

- Dette var en kamp vi egentlig eide, men vi var ikke kyniske nok på slutten til å styre kampen godt nok.

- Så dette var nesten godkjent?

- Ja, det var jo det. Men det var jo ikke langt unna det som jeg vil betegne som et kollaps dersom vi ikke hadde vunnet kampen. Det dreier seg om små marginer der vi ikke spille med den nødvendige balansen i laget, vi tillater oss å gå med litt for mye folk i angrep og pådrar oss brudd i angrepet der vi ikke er mange nok tilbake når HIL kom opp.

- Vi kan vel snakke om en liten mental kollaps som gjør at vi mistet tryggheten i spillet vårt, den gode rammen som vi var i ferd med å sette på plass.

- Det siste kvarteret overtok jo HIL nesten helt?

- Det var det som skjedde. Vi pratet godt i pausen, og kom utpå og overtok det meste av initiativet i kampen. Vi var egentlig litt heldig som gikk til pause med 1-1, men overtok helt i andre omgang.

- Slo av lyset det siste kvarteret

Hagerupsen sier at Senja spilte meget bra – helt til ett kvarter gjensto. Da var det som om samtlige spillere slo av lyset. Jeg kan likevel ikke si meg misfornøyd med laget som er inne i en fase der vi skal sette opp laget. Laget viste i lange perioder en sterk kampvilje og lojalitet til spillet, men til slutt ble vi enkelt sagt for uforsiktige og ble straffet for det.

- Senja har midtukekamp mot et TIL-lag forsterket med spillere fra eliteserien. Til helgen venter kamp mot Fløya. Som tidligere leverte en meget god kamp mot TUIL, 0-3 tap til tross.

- Vi har jo ikke verdens bredeste stall akkurat nå, og har folk ute med skade. Vi brukte i dag vår nye spiller Martin Albertsen fra TUIL som spilte høyre back for Senja i dag.

Hagerupsen sier at han i tillegg håper å få inn to nye spillere, uten at han nå vil gi navnene på disse.

Vi stod for høyt med forsvaret

Spillerutvikler Rune Olsen hadde treneransvaret for Harstad i lørdagens kamp mot Senja.

- Vi kan jo aldri være fornøyd med kamper vi taper, så greit er det. Samtlige Senjas scoringer kom på at de løp gjennom forsvaret vårt og scoret. Det skyldes hovedsakelige at vi har tre fire helt ferske spillere på laget, og de har ikke spilt i forsvaret vårt tidligere. Derfor fikk for ofte kommunikasjonsproblemer, der forsvaret alle sto for høyt på samme tid.

- Spesielt skjedde det da Jakob Lillestjerna flere ganger fikk fritt spillerom foran målet vårt, og han scoret da også to mål. Det er likevel positivt at vi kom sterkt tilbake og nesten innhentet Senjas ledelse. Vi må nok regne med jevne oppgjør nå disse to lagene møtes i sommer.