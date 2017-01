Trenerkabalen i boks

Eirik Bertheussen og Øyvind Kildalsen vil få treneransvaret for FK Senjas Tromsø-gruppe.

SILSAND: – Det blir en todelt sak, mellom Eirik Bertheussen og Øyvind Kildalsen, sier sportslig leder i FK Senja, Walter Johnsgård.

De hadde mage gode navn på blokka, men landet altså på noen som allerede var i klubben.

– Grunnen til det, for vi hadde flere navn på lista, og flere gode navn uten å gå mer inn på det, men etter hvert så vi at vi hadde gode navn internt med de vi hadde. Så vi fant ut at vi skulle gå en runde med de også, og til slutt konkluderte vi derfor med denne løsninga, forteller Johnsgård.

Håp

Når det gjelder Bertheussen har han tidligere sagt at han skulle gi seg som spiller, og kontrakten gikk ut etter 2016-sesongen.

Johnsgård har imidlertid et håp om at han kan bidra litt som spiller også i 2017.

– Ja, det er jo det som er det positive oppi det her. Sånn som med den løsninga her, så utløste det en ny positivitet hos han. Hans oppgave blir jo å bidra som trener på feltet, men vi har jo et lønnelig håp om at han kan steppe inn i noen kamper og sånt også.

Han skal i alle fall holde seg i gang i vinter.

– Han hadde jo sagt at han skulle gi seg etter sesongen sist egentlig, men nå skal han i alle fall være med å trene i vinter da, sier Johnsgård.

Øyvind Kildalsen vil fortsette som spiller i tillegg til trenergjerningen.

– Kildalsen har vært trofast i FK Senja i mange år, så vi er veldig glad for at han også blir med å bidrar på trenersida.

FK Senja har tidligere hatt suksess med lignende løsninger for klubbens Tromsø-bosatte spillere, og Johnsgård er ikke i tvil om at Bertheussen og Kildalsen er de rette personene for oppgaven.

– De er de rette personene til å gjøre dette og dette tror jeg vil bli en kjempeløsning for oss.

Midtstopper

Walter Johnsgård bekrefter også at de er på utkikk etter en ny midtstopper, da Bertheussen hovedsaklig vil bidra som trener.

– Ja, så vi er jo ute etter en stopper. Bertheussen vil være en god backup om det trengs. Det er ikke alltid han har stått hele sesonger, så om han bare bidrar litt, så er det kjempebra, sier han.

Fredrik Allertsen, Fredrik Bakkelund, Tobias Nymo Melseth, Kjetil Warholm og Uros Vucenovic hadde alle kontrakter som utløp etter forrige sesong.

Johnsgård sier at det er en dialog med de aktuelle, men at de ikke har landet kontraker med noen av dem, enda.

– Vi er i dialog med dem og det har vi vært lenge. Nå er det jo noen av dem som har sondert andre ting også, og derfor er ikke de landet enda, forklarer han, og sikter da til Fredrik Allertsen som har trent med både Fløya og TUIL, og Fredrik Bakkelund som flere klubber har vist interesse for.