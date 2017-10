– Må matche dem med innsats og duellstyrke

Finnsnes IL

– Vi er nødt til å matche dem med innsats og duellstyrke. Jeg mener at vi er et sterkere lag, men de har et bra kollektiv og er kanskje det laget med største innsats i avdelingen. De har gjort det vanskelig for alle lag på det, sier Johansen.

Grunnspill

Han mener at om FIL klarer å matche de kollektive egenskapene til Brumunddal, så skal FIL ha ferdigheter og et grunnspill som er bedre.

– Det er ingen krise om FIL rykker ned Lørdag klokken 14.50 får vi vite om FIL har muligheten til fortsatt eksistens i 2. divisjon — eller om klubben må ta den tunge turen ned i 3. divisjon.

– Og på hjemmebane skal vi vinne, slår han fast.

Det spesielle med oppgjøret lørdag er at motstanderen Brumunddal er i samme situasjon som Finnsnes og vil berge seg om de tar seks poeng på de to siste kampene — naturligvis gitt at Vålerenga 2 taper sine siste to kamper.

Dramatikk

– Begge lag rykker ned med uavgjort. Så det vil garantert bli dramatikk om det står uavgjort med et kvarter igjen på klokka, spår «Bummen».

Finnsnes har hatt kniven på strupen i hele høst. Men med en formkurve som viser 4-1-1 de siste seks kampene, har laget «kjøpt seg nok en uke» etter hver kamp.

– Vi har masse energi og positivitet i gruppa over at vi fortsatt har muligheten. Det bruker vi for alt det er verdt. Vi angriper matchen med at vi har alt å vinne, slik sesongen har vært for oss, avslutter «Bummen».

Marcus Sletten må sone karantene, men ellers er resten av stallen disponibel for Johansen.

Finnsnes-Brumunddal kan abonnenter se direkte på Folkebladet-TV fra lørdag klokken 13.00.