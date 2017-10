Følg FILs skjebnekamp mot Asker her

Finnsnes IL

Finnsnes er under et massivt press etter at Vålerenga 2 slo Grorud 2-0 lørdag. Det betyr at Finnsnes i øyeblikket er sju poeng bak VIF-rekruttene, og aller helst må ta tre poeng for å ha en mulighet til å overleve i 2. divisjon.

Asker kjemper med Alta og Raufoss om andreplassen i serien, som gir kvalik til 1. divisjon. Det er dermed to lag som er nødt til å vinne som møtes på Føyka stadion. Begge lag kan vise til god form - begge har fire seiere på de fem siste kampene.

Asker:

Andreas Vedeler - Aleksander Solli, Stian Stray Molde (K), Karanveer Singh Grewal, Nicklas Raaholt, Even Bydal, Knut Ahlander, Stian Solberg, Tomasz Sokolowski, Behajdin Celina, Marcus Johansen Mehnert. Benken: Noah Mattias Kaldahl-Miller, Demba Souleymane Traore, Mads Eskedal Lyngen, Papa Moussa Diuom Sow, Hallvard Håskjold, Petter Svensson, Alagie Sanyang.

Finnsnes:

Fredrik Mjøen Bakkelund - Markus Helfjord Rolandsen, Christian Arnesen, Andreas Østeraas - Marcus Christian Sletten, Jonathan Matthew Barlow (K), Andreas Løvland, Simon Laugsand - Fredrik Lund, Vebjørn Valle Grunnvoll, Tom-Erik Bang Kristiansen. Benken: Tor Inge Kristiansen, Joakim Amandus Nilsen, el Hadji Sega Ngom, Tobias Schjetne.

Vi følger kampen direkte fra kl. 15.30 (Trykk her for å laste inn siden på nytt):

27. min: Kjempesjanse til Asker. Asker slår inn på bakerst stolpe. Ballen heades inn igjen i feltet og en Asker-spiller får avsluttet. Fredrik Bakkelund er imidlertid på plass og redder mesterlig.

24. min: Andreas Løvland tusler av banen mens han gjør noen grimaser. Har vondt, men kommer inn igjen og fortsetter enn så lenge.

23. min: Så kommer sjansen til hjemmelaget. Trer seg fint mellom Arnesen og Rolandsen. Ballen legges ut til Mehnert, som fra 13 meter bredsider ballen like over mål.

22. min: Asker kontrer og er nære å komme seg til sjanse, men FIL-spillerne jobber iherdig hjemover og stopper Asker-overgangen.

20. min: Bra tempo de første 20 minuttene. Kampbildet er fortsatt slik at Asker har mye ball, mens Finnsnes forsøker seg på kontringer. Ingen store sjanser utover de tre scoringene vi har fått.

14. min: MÅL! 1-2! For en scoring. Andreas Løvland gjør en god jobb med å presse Asker til å gjøre feil, noe som gjør at Vebjørn Grunnvoll får ballen på 20 meter. Han banker til med venstreslegga og ballen suser i krysset. Finnsnes i ledelsen igjen.

12. min: Hjemmelaget fortsetter med mye ballbesittelse. Finnsnes presser høyt når muligheten byr seg.

8. min: MÅL! 1-1! Asker utligner umiddelbart. Raaholt slår et innlegg hardt fra siden, som treffer Stian Stray Molde som utligner.

5. min: MÅL! 0-1! Finnsnes presser høyt og Asker blir stresset. Sletten og Lund kombinerer på høyresiden før Lund slår et innlegg. Der kommer Jonathan Barlow flyvende og stanger FIL i ledelsen. For en pangstart for Finnsnes.

3. min: Asker har mye ball i starten, men kommer seg ikke gjennom FIL-forsvaret.

1. min: Kampen er igang. Asker tar avspark.