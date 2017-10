«Bummen»: – Vi har skvist sitronen lenge

Finnsnes IL

Finnsnes har hatt kniven på strupen i lang tid, men har forvandlet seg til et formlag i 2. divisjon og er nå i angrepsposisjon på Vålerenga 2.

Men skal Finnsnes klare «den umulige oppgaven» – å berge plassen – må laget ha minimum ett poeng borte mot Asker. Helst bør grønntrøyene ta tre poeng.

– Massiv oppgave

Det at FIL er nødt til å unngså tap, og aller helst vinne kampen, mener «Bummen» at spillerne og laget vil takle bra.

– Det har vært scenarioet de siste tre rundene, påpeker FIL-sjefen.

– Vi har vært flinke til å gi oss selv energi. Vi har klart å nullstille og vi har kjøpt oss èn uke av gangen. Vi har fortjent fått med oss to trepoengere, mens vi var litt mer heldig borte mot Follo og til dels borte mot Bærum. Det var kamper som kunne gått begge veier. Mot Nybergsund og VIF har det vært kamper der vi har fortjent seieren. Vi har bygd et moment og fremstår med større kvalitet. Det er bra, sier Johansen.

Men oppgaven blir større når de gjester Føyka stadion søndag ettermiddag for å møte Asker.

– Vi møter et lag som er 2-3 hakk bedre enn de vi har møtt. Det er et Asker-lag som har hatt en enorm utvikling og er kanskje på høyde med HamKam. Det blir en massiv oppgave, men vi er bare glad for å ha noe å spille for. Vi har klart å snu en dårlig periode til noe positivt.

Viktig derby

Lørdag ettermiddag spilles en minst like viktig fotballkamp sett med Finnsnes-øyne. Dersom Vålerenga 2 skulle slå Grorud, blir oppgaven enorm for Finnsnes, som etter alle solemerker må ha tre poeng mot Asker hvis så skulle skje.

– Den kampen skal jeg selvfølgelig følge med på. Det er ingen tvil om at det er en viktig kamp. Det blir et ekstra press om VIF vinner. Da er vi i samme situasjon som mot Vålerenga. Det har vi kjent på og det tror jeg vi takler fint, sier Johansen og legger til:

– Vi har skvist sitronen lenge. At vi skulle henge med tre runder før slutt var utenkelig for en måned siden. I hvert fall når Follo tok ledelsen og vi fikk en mann utvist. Men vi har slått litt tilbake og fått oss en artig måned. Vi har kost oss med det og har lyst til å klare det umulige.