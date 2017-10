Sikret seg viktig seier på hjemmebane

Håpet lever for Finnsnes IL.

FIL tok i mot Vålerenda 2 hjemme på Finnsnes idrettspark mandag ettermiddag. Og grønntrøyene hadde kniven på strupen, med tap her ville nedrykk være et faktum for FIL.

Den kraftige vinden skulle sette sitt preg på kampen i første omgang. Vålerenga hadde en kjempesjanse, mens FIL hadde et par gode muligheter. Til tross for dette gikk begge lagene målløse av banen til pause.

Det var tydelig at trener Bjørn Johansen hadde prøvd å si noen inspirerende ord til sine disipler i pausen. For Vebjørn Grunnvoll sørget for FIL-ledelse etter 52 spilte minutter. Etter litt klabb og babb i feltet, sørget FIL-spissen for å være på riktig plass og kunne dermed hamre ballen i mål fra kort hold.

Etter FILs scoring ble det mye kriging mellom lagene, før FIL klarte å få en ny nettkjenning. Denne gangen var det Tom-Erik Bang Kristiansen som tegnet seg på scoringslista etter 72. minutters spill.

Dermed knapper FIL innpå lagene foran på tabellen, og håpet om å unngå nedrykk lever fortsatt.