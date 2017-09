Finnsnes tok tre livsviktige poeng

Finnsnes slo Nybergsund 0-1 søndag ettermiddag. Vi fulgte kampen direkte.

Finnsnes har et prekært behov for poeng for å i det hele tatt ha en sjanse til å overleve i 2. divisjon.

Laget må minimum vinne fire av de fem siste kampene. Første hinder på den vanskelige, men ikke umulige jobben, er borte mot Nybergsund/Trysil søndag ettermiddag.

Da lagene møttes på Finnsnes idrettspark i vårsesongen, var det Nybergsund som stakk av med alle tre poengene. Da tok Finnsnes først ledelsen, men to scoringer på overtid i andre omgang sørget for at Nybergsund tok alle tre poengene.

Slik starter lagene

Nybergsund: Morten Sætra - Victor Pedersen, Vegard Skjørestad, Juan Alonso, Ole Nygård, Eino Puri, Eivind Tøråsen, Carl Jesper Andreasson, Semming Nygård, Ole Berg, Kaimar Saag.

Finnsnes: Fredrik Bakkelund - Markus Rolandsen, Marcus Sletten, Christian Arnesen, Andreas Østeraas, Jonathan Barlow, Andreas Løvland, Simon Laugsand, Vebjørn Grunnvoll, Fredrik Lund, Tom-Erik Bang Kristiansen. Benken: Fredrik Allertsen, Sverre Skoglund, Tobias Schjetne.

Vi oppdaterer kampen live fra klokken 16.00: (Trykk her for å laste inn siden på nytt)

90+4 min: Kampen er over. Kampen ender 0-1 og Finnsnes tar tre livsviktige poeng i kampen for å berge plassen. Håpet lever fortsatt for de grønne.

90+3 min: Løvland sparkes ned og får frispark. Nå er vi på overtid av overtiden.

90+2 min: Bytte Finnsnes: Vebjørn Grunnvoll går ut. Inn kommer Sverre Skoglund.

90+1 min: Løvland er helt ledig på høyresiden, men snubler i ballen. Det er nok mange slitne bein utpå nå.

90. min: Finnsnes gjør alt de kan for å få tiden til å gå. Bruker tid ved spillestopp og forsøker å komme seg høyt på hjemmelagets halvdel og skjerme ballen.

87. min: Grunnvoll blir klatret på og får frispark rundt 25 meter fra mål. Får ikke noe ut av den.

84. min: Hjemmelaget biter seg fast rundt 16-meteren til Finnsnes. Mange dueller, men Finnsnes holder unna.

79. min: Gult kort, Finnsnes: Andreas Østeraas.

78. min: Like etterpå får hjemmelaget nok en gigamulighet til å utligne. Bjørn Johansen er hissig på benken og maner sine gutter til å heve seg.

77. min: Kjempesjanse for hjemmelaget. Kommer seg ned til dødlinja og legger flatt inn ut 45 grader. Skuddet kommer og Bakkelund er utspilt - men på streken står Christian Arnesen og beiner ballen ut.

71. min: Bytte Finnsnes: Simon Laugsand går ut. Inn kommer Tobias Schjetne.

70. min: MÅL! 0-1! Bang Kristiansen smeller til på hel volley fra 13 meter. Ballen fyker som et kremmerhus i lengste kryss og Finnsnes leder.

68. min: Løvland forsøker seg på en volley fra 20 meter, men ballen går en meter over mål.

65. min: Litt fram og tilbake nå. Nybergsund forsøker seg litt mer fremover enn hva de gjorde i første omgang.

54. min: Nybergsund har kommet seg til to brukbare muligheter i starten av andreomgangen. Bedre takter fra hjemmelaget enn hva de viste i første omgang.

50. min: Rolig start på andreomgangen.

46. min: 2. omgang er igang.

45. min: Og der er det pause. Det står 0-0 etter første omgang på Nybergsund stadion.

44. min: Finnsnes presser på like før pause, uten å få skapt noe.

37. min: Nybergsund triller og triller, uten å skape noe. Finnsnes har god kontroll bakover.

30. min: Grunnvoll blåser frisparket langt over mål.

29. min: Frispark til Finnsnes i meget farlig posisjon, cirka 20-21 meter fra mål.

28. min: Nybergsund får slått inn mot bakerste, men dommeren blåser frispark til Finnsnes.

26. min: Jevn kamp de første 25 minuttene. Hjemmelaget har ikke skapt noe særlig, mens Finnsnes har kommet seg til noen halvsjanser.

24. min: Optimistisk av Østeraas. Klemmer til fra over 30 meter - langt over mål.

22. min: Nære for Finnsnes. Først kommer Grunnvoll seg fri i feltet uten å få kontroll på ballen. Den spretter til Lund, som ikke får dreis på avslutningen og hjemmelaget får klarert.

20. min: Skjer ikke så mye for øyeblikket. Ingen av lagene har skapt noen store sjanser sålangt.

15. min: Hjemmelagets første avslutning. Nygård får hodet på ballen fra et innlegg, men Bakkelund plukker avslutningen enkelt.

10. min: Corner til hjemmelaget. Bakkelund får noen fingre på den før Løvland måker den vekk.

9. min: Grunnvoll kommer seg til nok en avslutning, men ballen går rett på keeper.

7. min: Vebjørn Grunnvoll får stå alene i feltet og kommer seg til avslutning med hodet. Får ikke skikkelig klem på den og ballen triller til side for mål.

6. min: Andreas Løvland takles stygt. Victor Pedersen slipper unna med tilsnakk fra dommeren.

5. min: Hjemmelaget spiller seg fint fram og vinner en corner. Den blir det ikke noe farlig ut av.

4. min: Bang Kristiansen kommer seg til innlegg, men Nybergsunds keeper plukker den ned enkelt.

1. min: Kampen er igang. Nybergsund tar avsparket.