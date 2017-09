Følg Nybergsund - Finnsnes live

Vi følger skjebnekampen Nybergsund - Finnsnes med direkte tekstoppdatering her.

Finnsnes har et prekært behov for poeng for i det hele tatt ha en sjanse til å overleve i 2. divisjon.

Laget må minimum vinne fire av de fem siste kampene. Første hinder på den vanskelige, men ikke umulige jobben, er borte mot Nybergsund/Trysil søndag ettermiddag.

Da lagene møttes på Finnsnes idrettspark i vårsesongen, var det Nybergsund som stakk av med alle tre poengene. Da tok Finnsnes først ledelsen, men to scoringer på overtid i andre omgang sørget for at Nybergsund tok alle tre poengene.

Kampstart på Nybergsund stadion er klokken 16.00.