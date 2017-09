Kan FIL tenne håpet om å overleve?

FIL møter Bærum borte i ettermiddag. Vi følger kampen her.

Etter en svært etterlengtet seier hjemme mot Follo forrige helg, er grønntrøyene i ettermiddag på plass i Bærum for nok et oppgjør i 2.divisjon.

Sjansene for å berge plassen i 2.divisjon har blitt mindre og mindre i løpet av sesongen, men som FIL-trener Bjørn "Bummen" Johansen sa etter seieren over Follo; "Så lenge det er teoretisk mulig, så er det ikke lov å gi opp."

Finnsnes har ti poeng opp til trygg plass før dagens kamp og de to andre lagene under streken (Follo og Brumunddal) tapte begge sine kamper i går. Nybergsund Trysil spiller i dag, mens Vålerenga 2 spiller i morgen.

Dagens motstander Bærum ligger på 9.plass, og er ikke helt trygg på at de får spille 2.divisjon til neste år. For Bærum er det fem poeng ned til Brumunddal som ligger som øverste lag under streken. Bærum har vist dårlig form lenge og har bare èn seier på sine siste ti kamper.

Bærum stiller med følgende lag:

Sondre Golden Midtgarden, Kamran Ali Iqbal, Lars Ivar Slemdal, Kenneth Mattias Pedersen, Mounir El-Masrouri, Ismar Dizdar, Daniel Berg, Jan Christian Egseth Aubert, Didrik Bjørnstad Fredriksen, Erblin Llullaku, Moses Dramwi Mawa.

Finnsnes stiller slik:

Fredrik Bakkelund - Andreas Østeraas, Markus Rolandsen, Simon Laugsand - Fredrik Lund, Fredrik Allertsen, Jonathan Barlow, Tobias Schjetne, Tom-Erik Bang Kristiansen - Vebjørn Grunnvoll, Sega Ngom

På benken sitter: Mathias Bendiksen, Sverre Skoglund og Glenn-Martin Andreassen

Følg kampen her (trykk F5 for å oppdatere):

33.min: 1-1! Det glipper bak. Jan Christian Aubert får lett spill og triller ballen i hjørnet.

31.min: Vebjørn Grunnvoll kommer seg inn i feltet og legger 45 grader ut til Sega, men skuddet blokkeres og det blir corner.

30.min: Nytt gult kort for Finnsnes. Denne gangen til Sega som er litt for tøff i en duell.

29.min: Frispark for Bærum. Skytes like over mål.

28.min: Gult kort til Andreas Østeraas. Stopper en overgang. Det betyr at Østeraas må stå over hjemme mot Alta neste helg.

22.min: Mest kjemping nå. FIL virker fokuserte.

18.min: Barlow skyter. Keeper redder og slår ut til corner.

17.min: Bærum har tatt over litt mer nå.

12.min: Bærum kommer til innelgg, men klareres til corner. FIL klarerer.

11.min: Schjetne brenner til fra 30 meter. Rett på keeper og det blir hektisk, men klareres.

8.min: Bærum får trille litt ball, men FIL ligger fint.

4.min: Barlow med avslutning. Noen meter til side for mål.

3.min: 0-1! Schjetne svinger inn corneren på hodet til Grunnvoll som header inn 1-0!

2.min: Bang Kristiansen til avslutning etter å ha herjet litt med backen. Skyter fra skrått hold, men ender opp med corner. Bra åpning av FIL, har tatt tak i kampen.

1.min: Kjempesjanse til FIL! Bang Kristiansen legger inn, men Schjetne treffer ikke mål med headingen.

1.min: Kampen er i gang.