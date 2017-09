Grunnvoll herjet da FIL vant

Og dermed tente de et ørlite håp i kampen om å overleve i divisjonen.

FIL møtte Bærum borte, søndag ettermiddag.

Etter en svært etterlengtet seier over Follo forrige helg, hadde grønntrøyene muligheten til å tenne enda et håp for å overleve i 2.divisjon i dag.

FIL fikk en pangstart allerede etter tre minutter. Tobias Schjetne svingte inn en corner og Vebjørn Grunnvoll headet ballen i mål på første stolpe. Ganske identisk med seiersmålet til Grunnvoll mot Bærum forrige helg.

Bærum utlignet til 1-1 etter 33 minutter ved Jan Christian Aubert, men Finnsnes brukte ikke mange minuttene på å ta over ledelsen igjen. Etter 37 minutter banket Vebjørn Grunnvoll inn sitt andre for dagen, og det på et vanvittig frispark fra nesten 40 meter. FIL ledet 2-1 til pause.

Ni minutter ut i andreomgang skulle FILs kraftspiss Vebjørn Grunnvoll gjøre det igjen. På et frispark på hjørnet av sekstenmeteren kjørte han en frekk variant. Han gikk på skudd i nærmeste hjørne og keeper var ikke med på den. Dermed snek ballen seg inn og FIL gikk opp i 3-1 ledelse.

Bærum reduserte til 2-3 etter 64 minutter, og satte et press mot FIL i sluttminuttene. Men denne gangen holdt FIL unna og sikret tre svært viktige poeng.

Dermed er det fortsatt "hope in a hanging snore" for spill i 2.divisjon også neste sesong.

Vi fulgte kampen her:

Bærum stiller med følgende lag:

Sondre Golden Midtgarden, Kamran Ali Iqbal, Lars Ivar Slemdal, Kenneth Mattias Pedersen, Mounir El-Masrouri, Ismar Dizdar, Daniel Berg, Jan Christian Egseth Aubert, Didrik Bjørnstad Fredriksen, Erblin Llullaku, Moses Dramwi Mawa.

Finnsnes stilte slik:

Fredrik Bakkelund - Andreas Østeraas, Markus Rolandsen, Simon Laugsand - Fredrik Lund, Fredrik Allertsen, Jonathan Barlow, Tobias Schjetne, Tom-Erik Bang Kristiansen - Vebjørn Grunnvoll, Sega Ngom

På benken sitter: Mathias Bendiksen, Sverre Skoglund og Glenn-Martin Andreassen

Slutt: FIL vinner 3-2 og tar sin andre strake seier!

90+3.min: Det er spennende sluttminutter her. Bærum jakter utligning, men FIL holder unna enn så lenge.

90+1.min: Det er lagt til fem minutter.

90.min: Kampen er inne i overtiden nå. Klarer FIL å holde ut?

89.min: Mathias Bendiksen kommer inn for Allertsen hos FIL.

86.min: Bærum har satt opp press nå. Fredrik Bakkelund med nok en gedigen redning på en avslutning fra kort hold.

80.min: Sverre Skoglund erstatter Sega for Finnsnes.

78.min: Sega er oppe igjen.

78.min: Sega får en arm i ansiktet og ligger nede. Utilsiktet.

75.min: Sega kommer til avslutning, men den går over.

70.min: God FIL-sjanser! To avslutninger fra FIL. Først Lund på heading, deretter Andreassen med et skudd fra 14 meter. FIL vil ha dette avgjort.

65.min: Østeraas mister stygt, men Allertsen blokkerer.

64.min: 2-3! Corner på bakerste. Smelles på volley i mål. Daniel Berg krediteres scoringen.

63.min: Bakkelund med enorm redning på et skudd etter corneren.

62.min: Enorm blokkering av Østeraas på et gjennomspill. Corner til Bærum.

61.min: FIL frustrerer Bærum. Jobber tett.

59.min: Andreassen erstatter Grunnvoll. En Grunnvoll som har scoret hattrick og generelt vært god på topp for grønntrøyene.

58.min: Småfarlig Bærum-sjanse, men Fredrik Bakkelund er god.

57.min: Vebjørn Grunnvoll herjer nå. Kommer seg forbi en Bærum-spiller og til dødlinjen, men det blir klarert til corner.

54.min: 1-3! Hattrick for Grunnvoll! Vebjørn skyter fra 20 meters skrått hold. Ballen sniker seg inn ved første stolpe. Frekk variant, men dårlig keeperspill.

53.min: Fredrik Lund klippes ned på høyresiden. Blir liggende, men er oppe igjen. Gult kort til Bærums målscorer Eubert for taklingen. Frispark for FIL i god posisjon nå.

51.min: Nesten at Bærum er gjennom, men Østeraas er god i duellen og skjermer ballen ut.

48.min: Gult kort tiil Bang Kristiansen. For munnbruk/spontan reaksjon.

46.min: 2.omgang sparkes i gang.

Pause: FIL leder 2-1 halvveis, etter to scoringer av Vebjørn Grunnvoll.

44.min: Vi nærmer oss pause her nå.

39.min: Innøvd corner. Ender med skudd fra 25 som Bakkelund redder.

38.min: Bærum skyter fra 30 meter. Fredrik Bakkelund er i full strekk og slår ballen til corner.

37.min: 1-2! FIL svarer umiddelbart og for en scoring! Grunnvoll fyrer fra nesten 40 meter og ballen fyker i hjørnet. Grunnvoll står nå med fire mål på de siste to kampene.

33.min: 1-1! Det glipper bak. Jan Christian Aubert får lett spill og triller ballen i hjørnet.

31.min: Vebjørn Grunnvoll kommer seg inn i feltet og legger 45 grader ut til Sega, men skuddet blokkeres og det blir corner.

30.min: Nytt gult kort for Finnsnes. Denne gangen til Sega som er litt for tøff i en duell.

29.min: Frispark for Bærum. Skytes like over mål.

28.min: Gult kort til Andreas Østeraas. Stopper en overgang. Det betyr at Østeraas må stå over hjemme mot Alta neste helg.

22.min: Mest kjemping nå. FIL virker fokuserte.

18.min: Barlow skyter. Keeper redder og slår ut til corner.

17.min: Bærum har tatt over litt mer nå.

12.min: Bærum kommer til innelgg, men klareres til corner. FIL klarerer.

11.min: Schjetne brenner til fra 30 meter. Rett på keeper og det blir hektisk, men klareres.

8.min: Bærum får trille litt ball, men FIL ligger fint.

4.min: Barlow med avslutning. Noen meter til side for mål.

3.min: 0-1! Schjetne svinger inn corneren på hodet til Grunnvoll som header inn 1-0!

2.min: Bang Kristiansen til avslutning etter å ha herjet litt med backen. Skyter fra skrått hold, men ender opp med corner. Bra åpning av FIL, har tatt tak i kampen.

1.min: Kjempesjanse til FIL! Bang Kristiansen legger inn, men Schjetne treffer ikke mål med headingen.

1.min: Kampen er i gang.