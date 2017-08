FIL har lånt ut toppscorer til Mjøner

FIL har lånt ut fjorårets toppscorer.

Finnsnes IL gikk på nok et tap borte mot Hamkam søndag. Til tross for at de har slitt tungt store deler av sesongen, har grønntrøyene lånt ut fjorårets toppscorer, Jonas Simonsen, til FK Senjas argeste rival i toppen av 3. divisjon, nemlig Mjølner.

– Sparer

– Vi har leid ut Jonas til Mjølner, ja. Han hadde lyst til det, og vi sparer litt økonomisk på det, sier trener Bjørn Johansen til Nordlys.

Han presiserer til avisa at han sportslig sett gjerne skulle beholdt lysluggen i FIL. Også inneværende sesong er Simonsen delt toppscorer sammen med Sega Ngom.

Trangere kår

– Det er kanskje ikke så gunstig, men vi må bare ta hensyn til at det er litt trangere kår, erkjenner Johansen.

FIL har forsterket laget med Fredrik Allertsen og Simon Laugsand, som begge var i aksjon mot Hamkam søndag.

Neste kamp for grønntrøyene er mot Raufoss hjemme på eget gress. Deretter venter en bortekamp mot Skeid.