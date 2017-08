Kan FIL klare å stjele poeng fra serielederen?

Vi følger kampen her.

Fil spiller borte mot Hamkam søndag, og trenger desperat poeng.

11 kamper gjenstår av årets sesong - og i forkant av søndagens kamp sa trener Bjørn Johansen at FIL må vinne seks eller syv av de gjenstående kampene.

Her kan du følge tekstoppdatering fra kampen fra klokken 15:30:

FIL stiller med følgende lag:

Kristiansen - Rolandsen, Sletten, Arnesen, Laugsand, Barlow, Allertsen, Schjetne, Bang Kristiansen, Løvland, Andreassen

15.30: Kampen er i gang

4: FIL prøver å stå høyt, men forsvarslinja er litt rufsete. Kamma blåses feilaktig av for offside på et gjennomspill.

6. HamKam snytes trolig for en straffe. Rolandsen er veldig tøff i feltet.

8: Barlow ligger nede etter en duell. Kommer seg etter hvert på beina, men ser litt fortumlet ut.

10: FIL holder Kamma på avstand og tvinger fram et par skudd fra 30 meter.

12: HamKam kombinerer seg godt gjennom, men innlegget går over alle og til utspill.

16: Løva kriger og får frispark for FIL på egen halvdel.

17: Frispark til HamKam på rundt 20 meter.

18: MÅL! 1-0 til Hamkam! Markus Naglestad skrur den rundt muren og Kristiansen blir stående å se ballen gå i hjørnet.

20: MÅL! 2-0 til Hamkam! Laugsand er alt for passiv i duellen ved dødlinja. Ballen legges til en umarkert Naglestad som setter den enkelt i mål.

23: MÅL! 3-0 til Hamkam! Naglestad herjer med med Sletten og smeller ballen i lengste hjørne.

28: FIL får frispark på 40 meter. Spiller seg inn og vinner en corner.

30: Nesten for FIL! Andreassen header den i tverrliggeren og over.

31: Naglestad kommer til nok en avslutning for Hamkam, men det ender med corner. Corneren reddes på streken, før FIL greier å klarere etter mye klabb og babb.

35: Nesten at Kamma er gjennom, men det blokkeres til córner. Kristiansen redder den påfølgende corneren.

37: Løva ligger nede og holder seg til kneet. Kommer seg etter hvert på beina, men ser ikke ut til å ha det bra.

39: Bang-Kristiansen til innlegg, men duellen mellom Løva og keeper er rått parti.

40: Nytt innlegg fra Bang, men denne gangen over alt og alle.

43: FIL litt mer med, eller så har Kamma skrudd ned et par knepp. FIL har i hvert fall mer ball nå.

45: Pause.

46: Da er vi klare for andre omgang. FIL gjør et bytte i pausen - Østerås erstatter Arnesen. Kan se ut som man går over til 3-5-2

47: Det smeller i stolpen fra Kamma. Frispark slås inn, FIL sliter med å klarere og det skytes i stolpen

48: Sjanse til FIL. Barlow jobber godt og får tilo en avslutning som ender i corner.

53: Mye kriging nå. FIL ligger bra og kamma er veldig omstendelige.

55: Gult kort til Glenn-Martin. Trolig for filming.

Trykk ctrl+R for oppdatering!