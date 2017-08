- Må ha 6-7 seire for å berge plassen

FIL-trener Bjørn Johansener smertelig klar over at Finnsnes må vinne sannsynligvis minst 7 av de 11 kampene som gjenstår i 2. divisjon skal laget få ny kontrakt.

Med det som bakteppe står Finnsnes foran en meget vanskelig bortkamp mot serieleder Hamkam på søndag. Hamkam blir på sin side pustet i nakken av Alta, og vil nok gjøre alt for å sikre hjemmeseier.

Lang vei å gå for FIL

I dag er det et gap på minst tre seriekamper fra Finnsnes på jumboplass og opp til trygg plass, noe som da forutsetter at lagene foran dem ikke tar nye poeng. Med god flyt må Finnsnes etter alle solemerker regne med at laget må gjøre unna halvparten av de gjenstående kampene der man begynner å vinne før man vil kunne bikke over nedrykksplass.

- Skal være rått parti

– Det er bare å erkjenne at vi er i en situasjon det er vanskelig å komme seg ut av, men vi skal kjempe til siste poeng, sier Bjørn Johansen.

Om søndagens bortekamp sier FIL-treneren at det i utgangspunktet skal være rått parti.

– Men vi skal kjempe hardt i hvert eneste oppgjør framover. Vi tapte bare 0-1 mot Hamkam hjemme, og vi kan meget godt slå serieleder om vi leverer varene godt. Slik sett var det kjempetrist at vi ikke tok tre poeng i siste hjemmekamp mot Kjelsås. Men å spille i 70 minutter med en mann mindre ble rett og slett en for tøff jobb for oss, selv om vi var nær på å ta alle tre poengene.

- Ingen har spilt oss ut

Bjørn sier at selv med ni tapte kamper på rad har det aldri vært slik at Finnsnes har blitt spilt direkte ut av kampen.

- Det er bare slik at kampforløpet ikke har gått vår vei i noen av disse kampene, noe det gjorde i mange slike kamper i fjor. Men moralen i laget er meget god, og stemninga er god på treningene. Vi kommer til å kjempe i kamp etter kamp, - og klarer vi dette vil jeg betegne dette som tidenes snuoperasjon i Finnsnes Idrettslag.

Bjørn sier at man siden i vinter har mistet flere sentrale spillere, noe som er merkbart.

- Quint Jansen forlot oss i vinter, Glenn Martin Andreassen har vært langtidsskadet, keeper Hans Henrik Johansen har jo lagt opp, og vi har også mistet Morten Moldskred.