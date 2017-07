Gikk på sitt niende strake tap

Nok en gang forsvant poengene på overtid for FIL. Vi fulgte kampen her.

FIL gikk ikveld på sitt niende strake tap, da de tapte 2-1 for Grorud i Oslo.

FIL startet i 4-4-2 og var meget gode i førsteomgang. Etter 29 minutter sendte også Tobias Schjetne grønntrøyene fortjent i ledelsen med et flott langskudd. FIL skapte mange sjanser før hvilen og burde ledet med mer enn ett mål halvveis.

Etter pause var hjemmelaget bedre og satte FIL under press i flere perioder av andreomgang. Til slutt fikk de også utteling.

Først utlignet Fisnik Kastrati til 1-1 etter at Tor-Inge Kristiansen ga retur på et skudd.

Og så, tre minutter på overtid. Fredrik Allertsen mistet ballen midt på banen og Grorud fikk kontre. Andreas Østeraas felte hjemmelagets Ahmed og lagde straffe til store protester fra de grønnkledde.

Etter håndgemeng mellom spillerne fikk dommer til slutt roet gemyttene og gitt Østeraas hans andre gule kort for dagen.

Straffen ble enkelt satt i mål av Mesut Can til 2-1 og Grorud vant. Historien vil ingen enda ta for Finnsnes.

Vi fulgte kampen her:

Grorud stiller følgende lag:

Kamil Olsztynski - Tega George, Kevin Makowitz, Martin Høyland, Andre Emilio Jørgensen Garcia, Glenn Andrè Evensen Harviken, Mesut Can, Mohamed Mahnin, Preben Mankowitz, Zirak Ahmed, Fisnik Kastrati.

Hos FIL starter disse:

Tor Inge Kristiansen - Markus Rolandsen, Jonathan Barlow, Andreas Østeraas - Joakim Nilsen, Andreas Løvland, Marcus Sletten, Fredrik Allertsen, Tom-Erik Bang Kristiansen - Tobias Schjetne, Sega Ngom.

På benken sitter: Alexander Samuelsen, Jonas Simonsen, Glenn-Martin Andreassen og Fredrik Lund.

90+8.min: Det er over. FIL går på sitt niende strake tap.

90+6.min: 2-1! Mesut Can gjør ingen feil og setter inn det som sannsynligvis er vinnermålet. Historien gjentar seg atter en gang for Finnsnes.

90+5.min: Østeraas får det røde kortet etter sitt andre gule kort.

90+4.min: Voldsom temperatur og håndgemeng mellom spillerne her nå. Straffesparket lar vente på seg.

90+3.min: Straffe til Grorud! Fredrik Allertsen mister ballen midt på banen og FIL får brudd imot. Andreas Østeraas feller Ahmed og dommer dømmer straffe til FIL-leirens store frustrasjon.

90+2.min: Det er langt til hele fem minutter.

90+1.min: Andreassen går det gule kortet etter en ettersleng midt på banen.

90.min: Grorud skyter, men Kristiansen redder greit skuddet fra 17-18 meters hold.

89.min: Frisparket fra Bang Kristiansen går like utenfor krysset. Det var nærme, det!

88.min: FIL med frispark i god posisjon nå. Ca 20 meters hold.

87.min: Simonsen erstatter Schjetne hos FiL. Lund går ned på høyrekanten, mens Simonsen tar plass på topp.

86.min: Og der er Andreassen nærme for FIL. Et lang oppspiull havner hos Andreassen som på halvspretten skyter like over.

85.min: Ny stor sjanse for hjemmelaget. Mahnin kommer seg forbi på venstrekanten og finner en lagkamerat på bakerste stolpe. Han klarer imidlertid ikke å avslutte skikkelig fra kort hold. FIL heldige der.

81.min: Andreassen vinner frispark ute på høyrekanten. Frisparket blir ufarlig.

81.min: Fredrik Lund erstatter Andreas Løvland hos FIL. "Løva" holder seg bakpå låret i det han går av.

80.min: Marcus Sletten kommer på et flott raid. Han spiller tilbake til Nilsen som slår et helt håpløst innlegg.

78.min: Gigantisk Grorud-sjanse! FIL blir kontret i senk og Faysal Ahmed kommer igjennom mot Kristiansen. FILs sisteskanse redder mesterlig og det står enda 1-1.

76.min: Glenn-Martin Andreassen erstatter Sega hos FIL. Andreassens første minutter denne sesongen. Grorud setter inn Morten Slorby for Zirak Ahmed.

74.min: Corneren havner på hodet til Barlow, men headingen får langt til side for mål.

74.min: FIL rett i angrep igjen og Joakim Nilsen vinner en corner.

72.min: Grorud utligner! Det står 1-1, etter at Fisnik Kastrati er frem og setter inn en retur fra Tor-Inge Kristiansen.

71.min: Grorud får skutt fra sekstenmeteren, men Kristiansen holder skuddet greit.

69.min: Grønntrøyene virker nesten litt stresset her nå, og blir spilt lave i banen.

68.min: Grorud presser nå. Får nok et frispark i god posisjon. Men FIL får nok en gang renset unna.

67.min: Barlow stanger ut.

66.min: Corner for Grorud nå.

66.min: Frisparket blir ryddet unna av Løvland.

65.min: Grorud får frispark i god innleggs-posisjon. En FIL-spiller fikk også det gule kortet, kommer tilbake til hvem det var.

63.min: Østeraas mottar ballen inne i feltet etter et innkast og skyter. Blir sparket i foten i det han skyter og blir liggende. Ser imidertid ut til å komme seg kjapt opp igjen.

62.min: Joakim Nilsen får det gule kortet, trolig fordi han sparker bort ballen. Hans fjerde gule for sesongen.

60.min: Nærme for Grorud. Faisal Dahir mottar ballen i skuddposisjon, men Markus Rolandsen stjeler ballen ifra han i siste liten. Godt stopperspill.

58.min: Stor Grorud-sjanse! Et innlegg blir slått to tre måter foran målstreken. FIL og Joakim Nilsen får ryddet unna, så vidt.

56.min: Det svinger her nå. Grorud får corner, men får ikke noe ut av den og velger å begynne helt på nytt igjen.

55.min: Et langt FIL-innkast ender i masse klabb og babb. Til slutt havner ballen hos Sega som header mot mål, men Olsztynski er med på notene og slår ballen ut. Ok FIL-sjanse.

53.min: Rolandsen stanger ut corneren.

53.min: Sletten header ballen ut til corner. Mer på hugget enn før pause nå, Grorud.

52.min: Mesut Can skyter rett i Finnsnes-muren. Like etterpå finner Grorud et nytt frispark når Bang Kristiansen feller en spiller. Bang Kristiansen får også det gule kortet, hans første i år.

51.min: Grorud får frispark fra litt over 20 meters hold.

48.min: Innbytter Ahmed kommer seg rundt på ventre og slår inn. En Grorud-spiller bommer på ballen inne i fletet i det han skal avslutte.

47.min: Allertsen fyrer av fra 25 meter. Han treffer en spiller og får corner. Den påfølgende corneren ender i ingenting.

46.min: Kampen er i gang igjen. Grorud gjør to endringer halvveis. Faisal Dahir og Faysal Ahmed kommer inn for Tega George og Glenn Andrè Harviken.

Pause: FIL leder fortjent 1-0 til pause. Undertegnede har 5-1 i favør FIL i målsjanser. Andreas Løvland halter litt på vei inn i garderoben. Vi får for FILs del håpe at han kommer på banen etter pause også. Lyngsværingen har vært meget god i førsteomgang.

45+1.min: Bang Kristiansen kommer seg til nok et innlegg, men det blir slått litt for nært keeper Olsztynski som fanger innlegget greit.

43.min: Kastrati mottar ballen inne i feltet, men klarer ikke avslutte ordentlig.

41.min: Denne gangen går corneren over hele feltet og det blir femmeter fra Kristiansen.

40.min: Grorud slår inn fra venstre og treffer Rolandsen som klarerer til corner. Sega header unna hjørnesparket på første stolpe. Grorud skaper imidlertid litt ettertrykk og får nytt hjørnespark.

39.min: Frisparket slås inn og faller ned i beina på Barlow. Han bruker imidlertid for lang tid og vertene rydder unna.

37.min: Kastrati slipper faktisk gult kort for taklingen, til FIL-trener Bjørn Johansens fortvilelse på sidelinja.

37.min: Sletten takles stygt og får frispark. Reagerer kraftig i etterkant og spillerne må skilles fra hverandre utpå her nå.

34.min: Løvland har vært enorm i press-spillet så langt. Nok en gang stresser han frem feil hos Grorud på deres egen halvdel.

33.min: Nok en god FIL-sjanse. Frisparket fra Bang Kristiansen finner hodet til Sega. Han header via en Grorud-spiller og ut. Rolandsen avslutter langt utenfor på den påfølgende corneren.

32.min: Joakim Nilsen vinner et frispark i god innleggs-posisjon.

30.min: Kanonmulighet for FIL igjen! Et innkast blir klarert ut i returrommet og der står Joakim Nilsen og fyrer av. Skuddet blir reddet på streken.

29.min: FIL er skikkelig aggressiv og fremme i skoen utpå her nå. Har vært det beste laget de første 29 minuttene, og det er ingenting å si på ledelsen.

26.min: Andreas Løvland opererer forøvrig i en slags hengende spissrolle bak Sega Ngom.

25.min: Stor FIL-sjanse! Bang Kristiansen kommer seg rundt og slår 45 grader ut til Allertsen. Han skyter, men en Grorud-spiller står i veien og ballen går like til side for mål. Den påfølgende corneren blir ufarlig.

24.min: Tendenser hos Finnsnes igjen, men innlegget fra Joakim Nilsen går bak mål.

22.min: Grorud forsøker nok en gang med et gjennomspill, men Rolandsen får en tå på den og klarerer unna.

21.min: 0-1! Flott FIL-angrep! Løvland finner kaptein Tobias Schjetne, som fra 20 meter banker ballen ned i høyre hjørne. Pent og 1-0 til Finnsnes.

20.min: FIL flytter frem mange folk på et frispark like over midtbanen, men Bang Kristiansen bommer fullstendig og er ikke i nærheten av å treffe noen som helst.

18.min: Grorud prøver seg med et gjennomspill, men Tor-Inge Kristiansen er våken og snapper den.

16.min: "Løva" er meget aggressiv i førstepresset og stjeler ballen nok en gang når Grorud triller ball i egen backfirer. Får ikke ballen med seg denne gangen, "Løva", og den går utover sidelinja.

15.min: Sletten slår et fint innlegg på bakerste stolpe, men ingen spillere med grønn trøye er på den.

11.min: FIL har festet et lite grep om kampen her nå og biter seg fast på Groruds halvdel.

8.min: Groruds Mohamed Mahnin fyrer fra langt hold, men går ufarlig over mål.

5.min: Mange dueller innledningsvis og kampen har ikke satt seg helt.

1.min: FIL starter forøvrig i 4-4-2, som de også gjorde borte mot Brumunddal for to runder siden. Nilsen, Rolandsen, Østeraas og Sletten danner den bakre fireren. På midten er det Tobias Schjetne og Tom-Erik Bang Kristiansen på hver sin side, mens Barlow og Allertsen spiller sentralt. Løvland og Sega på topp.

1.min: Kampen er i gang. Andreas Løvland snapper ballen rett fra avspark og kommer gjennom, men klarer ikke å avslutte skikkelig. God sjanse for FIL etter bare noen sekunder.