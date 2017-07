Følg Grorud - FIL her

Søndag kveld er Finnsnes på besøk hos Grorud. Følg tekstoppdateringer fra kampen her.

Etter åtte strake serietap, begynner det å haste for FIL om de skal berge plassen i 2.divisjon.

Før denne runden er det syv poeng opp til trygg plass, men lagene på plassene foran FIL på tabellen tapte alle sine kamper i går, så her har grønntrøyene alle muligheter til å ta innpå. Follo tapte 0-2 hjemme for Alta, Brumunddal tapte 1-2 borte mot Kjelsås og Vålerenga 2 tapte 3-6 borte mot Raufoss.

Kveldens motstander Grorud ligger i øyeblikket på 4.plass på tabellen, men har gått på to stygge tap i sine to siste kamper. Først hele 1-5 borte mot Asker i siste kamp før ferien, før de forrige helg gikk på 0-2 hjemme for bunnlaget Brumunddal.

Grorud stiller følgende lag:

Kamil Olsztynski - Tega George, Kevin Makowitz, Martin Høyland, Andre Emilio Jørgensen Garcia, Glenn Andrè Evensen Harviken, Mesut Can, Mohamed Mahnin, Preben Mankowitz, Zirak Ahmed, Fisnik Kastrati.

Hos FIL starter disse:

Tor Inge Kristiansen - Markus Rolandsen, Jonathan Barlow, Andreas Østeraas - Joakim Nilsen, Andreas Løvland, Marcus Sletten, Fredrik Allertsen, Tom-Erik Bang Kristiansen - Tobias Schjetne, Sega Ngom.

På benken sitter: Alexander Samuelsen, Jonas Simonsen, Glenn-Martin Andreassen og Fredrik Lund.

Følg kampen her!

53.min: Rolandsen stanger ut corneren.

53.min: Sletten header ballen ut til corner. Mer på hugget enn før pause nå, Grorud.

52.min: Mesut Can skyter rett i Finnsnes-muren. Like etterpå finner Grorud et nytt frispark når Bang Kristiansen feller en spiller. Bang Kristiansen får også det gule kortet.

51.min: Grorud får frispark fra litt over 20 meters hold.

48.min: Innbytter Ahmed kommer seg rundt på ventre og slår inn. En Grorud-spiller bommer på ballen inne i fletet i det han skal avslutte.

47.min: Allertsen fyrer av fra 25 meter. Han treffer en spiller og får corner. Den påfølgende corneren ender i ingenting.

46.min: Kampen er i gang igjen. Grorud gjør to endringer halvveis. Faisal Dahir og Faysal Ahmed kommer inn for Tega George og Glenn Andrè Harviken.

Pause: FIL leder fortjent 1-0 til pause. Undertegnede har 5-1 i favør FIL i målsjanser. Andreas Løvland halter litt på vei inn i garderoben. Vi får for FILs del håpe at han kommer på banen etter pause også. Lyngsværingen har vært meget god i førsteomgang.

45+1.min: Bang Kristiansen kommer seg til nok et innlegg, men det blir slått litt for nært keeper Olsztynski som fanger innlegget greit.

43.min: Kastrati mottar ballen inne i feltet, men klarer ikke avslutte ordentlig.

41.min: Denne gangen går corneren over hele feltet og det blir femmeter fra Kristiansen.

40.min: Grorud slår inn fra venstre og treffer Rolandsen som klarerer til corner. Sega header unna hjørnesparket på første stolpe. Grorud skaper imidlertid litt ettertrykk og får nytt hjørnespark.

39.min: Frisparket slås inn og faller ned i beina på Barlow. Han bruker imidlertid for lang tid og vertene rydder unna.

37.min: Kastrati slipper faktisk gult kort for taklingen, til FIL-trener Bjørn Johansens fortvilelse på sidelinja.

37.min: Sletten takles stygt og får frispark. Reagerer kraftig i etterkant og spillerne må skilles fra hverandre utpå her nå.

34.min: Løvland har vært enorm i press-spillet så langt. Nok en gang stresser han frem feil hos Grorud på deres egen halvdel.

33.min: Nok en god FIL-sjanse. Frisparket fra Bang Kristiansen finner hodet til Sega. Han header via en Grorud-spiller og ut. Rolandsen avslutter langt utenfor på den påfølgende corneren.

32.min: Joakim Nilsen vinner et frispark i god innleggs-posisjon.

30.min: Kanonmulighet for FIL igjen! Et innkast blir klarert ut i returrommet og der står Joakim Nilsen og fyrer av. Skuddet blir reddet på streken.

29.min: FIL er skikkelig aggressiv og fremme i skoen utpå her nå. Har vært det beste laget de første 29 minuttene, og det er ingenting å si på ledelsen.

26.min: Andreas Løvland opererer forøvrig i en slags hengende spissrolle bak Sega Ngom.

25.min: Stor FIL-sjanse! Bang Kristiansen kommer seg rundt og slår 45 grader ut til Allertsen. Han skyter, men en Grorud-spiller står i veien og ballen går like til side for mål. Den påfølgende corneren blir ufarlig.

24.min: Tendenser hos Finnsnes igjen, men innlegget fra Joakim Nilsen går bak mål.

22.min: Grorud forsøker nok en gang med et gjennomspill, men Rolandsen får en tå på den og klarerer unna.

21.min: 0-1! Flott FIL-angrep! Løvland finner kaptein Tobias Schjetne, som fra 20 meter banker ballen ned i høyre hjørne. Pent og 1-0 til Finnsnes.

20.min: FIL flytter frem mange folk på et frispark like over midtbanen, men Bang Kristiansen bommer fullstendig og er ikke i nærheten av å treffe noen som helst.

18.min: Grorud prøver seg med et gjennomspill, men Tor-Inge Kristiansen er våken og snapper den.

16.min: "Løva" er meget aggressiv i førstepresset og stjeler ballen nok en gang når Grorud triller ball i egen backfirer. Får ikke ballen med seg denne gangen, "Løva", og den går utover sidelinja.

15.min: Sletten slår et fint innlegg på bakerste stolpe, men ingen spillere med grønn trøye er på den.

11.min: FIL har festet et lite grep om kampen her nå og biter seg fast på Groruds halvdel.

8.min: Groruds Mohamed Mahnin fyrer fra langt hold, men går ufarlig over mål.

5.min: Mange dueller innledningsvis og kampen har ikke satt seg helt.

1.min: FIL starter forøvrig i 4-4-2, som de også gjorde borte mot Brumunddal for to runder siden. Nilsen, Rolandsen, Østeraas og Sletten danner den bakre fireren. På midten er det Tobias Schjetne og Tom-Erik Bang Kristiansen på hver sin side, mens Barlow og Allertsen spiller sentralt. Løvland og Sega på topp.

1.min: Kampen er i gang. Andreas Løvland snapper ballen rett fra avspark og kommer gjennom, men klarer ikke å avslutte skikkelig. God sjanse for FIL etter bare noen sekunder.