Denne helgen starter Finnsnes oppkjøringen til høstsesongen. Bjørn Johansen har planen klar på hvordan de skal berge plassen.

Etter tolv spilte kamper, de siste åtte uten seier, tok FIL ferie liggende sist på tabellen. Neste helg begynner del to av sesongen, første kamp er hjemme mot KFUM. Bjørn Johansen ser frem til å treffe spillerne etter ferien.

– Det har vært godt med en pause fra hverandre, men nå skal det bli godt å komme i gang igjen. Vi hadde en blytungt vårsesong som vi forhåpentligvis er ferdig med nå. Vi må bare riste av oss ferien, brette opp ermene og få kvalitet inn i hverdagen.

Skal forsterke filosofien

FIL-trenerer har ikke tenkt å rokke ved sine prinsipper.

– Grunnprinsippene våre ligger som en plattform for arbeidet vi skal legge ned. Vi har en klar og tydelig plan på hvordan vi ønsker å opptre. Denne skal vi ikke endre på nå, men vi skal forsterke den slik at alle er trygg på hva de skal gjøre. Vi er gode nok til å bikke kampene som kommer i vår retning, men vi mangler litt råskap i begge boksene. Vi må finne frem killer-instinktet, sier Johansen.

I siste kamp før ferien gikk Finnsnes vekk fra sin vante 3-5-2 formasjon og spilte 4-4-2 borte mot Brumunddal.

Jobber på overgangsmarkedet

I forrige uke ble det klart at Sander Birkeland forlater FIL til fordel for studier sørpå. Johansen har tidligere uttalt at han ønsker forsterkningner.

– Vi har noen følere ute. Vi ønsker spillere som kan komme rett inn og forsterke oss. Vi jobber i et vanskelig marked. Per nå har vi ingen konkrete navn i kikerten, men vi skal bruke overgansmarkedet godt, forteller Johansen.