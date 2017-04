– Vi vil ikke ha lag fra Eliteserien i 2. runde

Verken FIL-trener Bjørn Johansen eller daglig leder Ivar Holand i FIL ønsker en motstander fra Eliteserien når FIL spiller 2. runde i Norgescupen.

Etter 3-2 seieren mot Mjølner på onsdag er det fire uker til grønntrøyene igjen skal ut i cupoppgjør. Da er det ikke trekning, men oppsett når fotballforbundet setter opp neste cuprunde.

– Historisk

– Jeg ønsker absolutt ikke noen motstander fra eliteserien, sier Bjørn Johansen til Folkebladet.

– Vi ønsker altså ikke verken Rosenborg eller Vålerenga til FIL Stadion denne gangen. Vi ønsker en motstander som i hvert fall skal gi oss en mulighet til å gå videre. Et avansement som i tilfelle blir historisk for klubben som aldri før har vært i 3. runde i cupen, sier Johansen.

Også daglig leder Ivar Holand ønsker seg en motstander som gir mulighet for avansement.

– Klarer vi å komme til 3. runde vil det være første gang i klubbens 95-årige historie at vi når 3. runde i NM-cupen. Og etter fire bortekamper regner jeg det som banket inn at vi i neste runde får hjemmekamp.

Etter at Finnsnes har spilte de fire siste cupkampene på bortebane, regner Johansen med at det denne gangen blir hjemmekamp i tredje runde.

– Nå skal det mye til for at at vi igjen må spille borte, da vil jeg bli meget forbauset, sier FIL-treneren som kunne glede seg sammen med laget sitt over 3-2 seier i onsdagens cupkamp mot Mjølner i Narvik.

Dagens mann for FIL var Jonas Simonsen som scoret hattrick i det dramatiske cupoppgjøret.

Bjørn Johansen har liten tro på at FIL vil møte Alta eller TUIL.

– Dette er lag vi har møtt nylig, og jeg vil blir overrasket dersom vi settes opp mot noen av disse. Det er totalt åtte nord-norske lag som gikk videre, og for eksempel Fløya her på Finnsnes stadion vil være en motstander jeg ville like å møte.

Lagt på is

Utover ønske om motstander sier Johansen at denne cupkampen ligger så langt fram i tid at han egentlig ikke tenker mye på den.

– Nå har vi fokus mot hjemmekampen mot Hamkam og de etterfølgende kampene, så får vi ta cupkampen når det er aktuelt.

Johansen sier at når det gjelder Vebjørn Grunnvolls utvisning mot Mjølner, medfører dette soning av en kamp, da vel og merke en cupkamp og ikke seriekamp.