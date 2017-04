Tok tre sterke poeng mot Kjelsås

Finnsnes slo Kjelsås 2-1 på bortebane, lørdag ettermiddag. Vi fulgte kampen her.

Andreas Løvland ga FIL ledelsen til pause med et vakkert langskudd som gikk inn via stolpen. Etter 81 minutter økte innbytter Sega Ngom ledelsen til 2-0 etter et hodestøt. Kjelsås reduserte på tampen og hadde en stor mulighet like etterpå også, men FIL sto løpet ut og sikret årets første trepoenger.

Kjelsås stilte med følgende 11 fra start:

Erik Sleipnes Sivertsen, Glenn Mjelde Håberg, Lars Brotangen, Espen Bjørnsen Garnås, Sigurd Tinius Tveter Martinussen, Martin Fasting, Nicholas Grøndalen Kristiansen, Jesper Solli, Axel Pedersen, Magnus Aasarød (K) og Jens Bonde Aslaksrud.

Finnsnes stilte med følgende 11 fra start:

Fredrik Bakkelund - Marcus Sletten, Jonathan Barlow, Andreas Østeraas - Joakim Amandus Nilsen, Andreas Løvland, Tobias Schjetne, Fredrik Lund, Tom-Erik Bang Kristiansen - Jonas Simonsen, Vebjørn Grunnvoll.

Markus Rolandsen, Christian Arnesen, Morten Moldskred, Mathias Bendiksen og Sega Ngom sitter på benken for FIL.

Slutt: FIL haler seieren i land og tar sesongens første seier!

90+8: Enorm sjanse til Kjelsås på slutten! Et innlegg havner på hodet til en Kjelsås-spiller, men ballen stusses like til side for mål!

90+5: Men der utligner de plutselig. Et langskudd fra unggutten Sigurd Martinussen fyker inn bak Fredrik Bakkelund i FIL-buret. 1-2!

90+4: Kjelsås presser mot slutten, men sliter med å få skape noe mer.

90+2: Kjelsås får nok en corner på tampen. Den ender opp med frispark for Finnsnes til slutt.

90+1: Grunnvoll kommer seg til avslutning, men den blir for pusslete og keeper redder greit.

89.min: Bakkelund ruver i lufta og plukker enkelt ned ballen fra hjørnesparket.

88.min: Kjelsås vinner en corner.

87.min: Bakkelund har kommet seg på beina igjen.

86.min: En Kjelsås-spiller går voldsomt tøft inn i Bakkelund som blir liggende nede igjen.

85.min: Mathias Bendiksen erstatter Fredrik Lund for gjestene fra Finnsnes.

84.min: Kjelsås roper på straffe etter en situasjon inne i feltet, men dommer vinker bort protestene.

83.min: Løvland får gult kort.

81.min: Sega markerer seg umiddelbart og setter inn 2-0 for FIL! Et innlegg fra Bang Kristiansen heades via stolpen og i mål av nykommeren.

77.min: Dobbelt bytte hos Kjelsås. Ut går Axel Pedersen og Jens Aslaksrud, inn kommer Colin Nkee og Viktor Mendonca Wikheim. Sega erstatter Jonas Simonsen for Finnsnes.

76.min: Ny kjempesjanse for Kjelsås! Ballen havner plutselig hos en Kjelsås-spiller på fem meter, men Marcus Sletten får på et eller annet vis ryddet unna. Den påfølgende corneren blir ufarlig.

75.min: Hjemmelaget får avsluttet etter et langt innkast, men headingen blir enkelt reddet av Bakkelund.

73.min: Et flott FIL-angrep ender hos Bang Kristiansen på hjørnet av sekstenmeteren, men skuddet hans blir blokkert ut til innkast.

70.min: Rolandsen har gått rett inn på Joakim Nilsens plass som høyre vingback.

69.min: Kjelsås får ryddet vekk på hjørnesparket.

68.min: Kjelsås sleiver ballen ut til FILs åttende corner for dagen. Før corneren blir slått erstatter Markus Rolandsen Joakim Nilsen hos FIL.

67.min: Nå er det Jonathan Barlow som sliter litt, men det ser ut til å gå bra med han også.

64.min: Bakkelund trenger litt behandling etter redningen, men det ser ut til å gå greit.

63.min: Gigantsjanse for Kjelsås! Aasarød havner alene med keeper Bakkelund etter en feil fra Marcus Sletten. Bakkelund er kjapt nede og redder mesterlig. Hjemmelagets første virkelig store sjanse i kampen.

62.min: Kjelsås fortsetter å slå mye langt, men FILs stoppertrio har stort sett full kontroll hver gang.

61.min: Jonas Simonsen slås gjennom i bakrom, men vinkes av for offside. Får deretter gult kort for å sparke bort ballen, noe som så noe strengt ut.

57.min: Et lite overtak til Kjelsås nå, men de virkelig store sjansene uteblir for hjemmelaget.

56.min: Kjelsås-spiller Martin Fasting skyter fra 20 meter, men ballen går høyt over mål.

55.min: Ballen går over alle og en Kjelsås-spiller går ned. Til tross for rop på straffe dømmer dommeren femmeter for Finnsnes.

54.min: Nytt hjørnespark for Kjelsås.

53.min: Et knallhardt Kjelsås-innlegg styres ut til corner.

52.min: Hjemmelaget får en glitrende overgangsmulighet, men FIL og Marcus Sletten jobber godt hjem og avverger.

49.min: Kjelsås fyrer av fra distanse, men ballen treffer rett i brystkassa til Jonathan Barlow og blir ufarlig.

48.min: Ballen havner hos Fredrik Lund som får fyrt av et skudd, men det blokkeres.

47.min: Bang Kristiansen vinner hjørnespark for FIL.

46.min: Kampen er i gang igjen.

Pause: Dommeren blåser for pause og FIL leder 1-0 etter scoring av Andreas Løvland, i det som totalt sett har vært en jevn og tett kamp.

45.min: Hjørnesparket renner ut i sanden og det blir femmeter.

44.min: Løvland vinner corner for FIL, lagets sjette for dagen.

40.min: Og like etter at han har kommet seg på beina igjen, så fyrer han ballen i nota! Fra ca 20 meter skyter Løvland ballen i lengste hjørne via stolpen og FIL leder 1-0. Nydelig scoring av FILs midtbanemann!

40.min: Løvland er tilbake på banen.

39.min: Løvland ligger nede og det er stopp i spillet.

36.min: Bang Kristiansen svinger ballen rett inn på hodet til Grunnvoll som header ballen i stolpen. Stor FIL-sjanse!

36.min: FIL mer mer nå og Schjetne vinner FILs femte corner for dagen.

34.min: Kjelsås rydder greit unna.

33.min: Løvland blir sparket ned og FIL vinner et frispark i god posisjon ute på venstresiden.

31.min: Kjelsås-kaptein Magnus Aasarød kommer seg nesten gjennom på høyrekanten, men Andreas Østeraas gjør en mesterlig jobb og vinner et frispark.

29.min: Scjetne prøver seg fra distanse, men keeper har full kontroll.

27.min: Hjemmelaget styrer kampen nå, dog uten å skape noe.

25.min: Kjelsås er veldig hissige på å slå direkte i bakrom. Foreløpig har FIL hatt få problemer med å rydde opp.

21.min: Kjelsås slår et halvfarlig innlegg, men Bakkelund får bokset den vekk.

20.min: Kjelsås forsøker seg på en overgang, men stoppes av Østeraas som lager frispark.

17.min: Uten å ha skapt de store sjansene, har FIL kommet best i gang i oppgjøret.

16.min: Barlow slår en nydelig pasning til Løvland på venstrekanten, men sistnevntes innlegg går bak mål.

15.min: Etter litt klabb og babb ender det med et skudd langt utenfor fra Bang Kristiansen.

14.min: Ny FIL-corner. Har et lite trykk her nå. Og i det undertegnede skriver det, vinner grønntrøyene nok en corner.

13.min: Ballen går gjennom hele feltet og er ufarlig.

12.min: Ny FIL-corner.

12.min: Bang Kristiansen skaffer FIL et hjørnespark.

10.min: Kampen preges fortsatt av mange dueller. Her blir det viktig å vinne "krigen" først.

6.min: Det er mange dueller innledningsvis og lite finspilll.

3.min: Kjelsås får ballen i mål, men det annuleres for offisde.

1.min: Kampen er i gang!