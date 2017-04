– Kjelsås er et lag som passer oss

På de fire siste møtene med Kjelsås har Finnsnes alltid tatt med seg tre poeng.

Dermed har Finnsnes statistikken med seg når lagene møtes i hovedstaden lørdag ettermiddag.

Gode opplevelser

– Det betyr at vi har hatt gode opplevelser på banen der som gjør at vi kan reise dit og ha troen på at vi kan få det til, sier FIL-trener Bjørn Johansen.

Etter at Finnsnes tapte åpningskampen mot Grorud (0-1) 2. påskedag, mener han det viktigste er at de finner tilbake til identiteten i spillet deres.

– Vi må finne tilbake til rytmen, trykket og det tempoet vi skal ha i fotballkampene. Gjennom det tror jeg vi har kvaliteter til å skape trøbbel for Kjelsås.

– Passer oss godt

– Trykker vi på de knappene som er rett, så vet vi at Kjelsås har vært et lag som passer oss godt. Derfor er det viktig å finne tilbake til vår identitet.

«Bummen» kan velge fra en fulltallig stall, bortsett fra Sander Birkeland som er usikker.

– Han tester vi ordentlig på trening i dag (fredag) og tar en avgjørelse om han er hundre prosent.

Følg kampen i live tekstoppdatering fra kl. 16 lørdag