Ungt FIL-lag tapte for Skedsmo

Et meget ungt Finnsnes-lag tapte 3-0 for Skedsmo i en treningskamp, fredag kveld.

Finnsnes er denne helga i Oslo for å spille to treningskamper mot henholdsvis Skedsmo og Grorud.

Skedsmo var først ut, fredag kveld, og FIL startet med et svært ungt lag mot laget som i 2017 skal spille i 3.divisjon, og som er en av forhåndsfavorittene til å vinne sin avdeling i år.

To guttespillere (Mikkel og Emil Conradsen Ceide), og to juniorspillere (Eirik Gamst og Sverre Skoglund) startet kampen for grønntrøyene.

Det unge laget fikk kjørt seg mot Skedsmo, og før kvarteret var gått, lå FIL under med 2-0.

Senere før pause økte de også til 3-0 og det ble pauseresultatet.

FIL var bedre etter pause, men klarte ikke å redusere. Dermed endte kampen med 3-0 til Skedsmo.

– Særdeles dårlig

FIL-trener Bjørn Johansen forteller om en særdeles dårlig førsteomgang fra hans gutter.

– Nei, den var jo en særdeles dårlig førsteomgang, det er ikke til å legge skjul på. Vi var dårlig og det var vel 0-3 etter 20 minutter eller noe sånt, sier han.

Han forteller videre at det vil bli et mer toppet lag mot Grorud på søndag, men han var likevel misfornøyd med at laget ikke var på stasjon når kampen startet.

– Det var de de rutinerte guttene som burde hjulpet de unge guttene våre å få en god opplevelse. Unguttene prøvde, mens de rutinerte var dårlig, så det irriterer meg. Da forteller det meg at det er et mentalt bilde på at vi ikke er helt til stede og klar til kamp, og det må bort med en gang, det er ikke akseptert, sier «Bummen».

Andreomgangen var bedre fra FILs side, men det skulle bare mangle mener FIL-treneren.

– Da var det mer som normalt og et normalt bilde på hvordan det skulle vært, uten at det var noe voldsomt å rope hurra for. Det kunne jo ikke bli verre enn det var før pause.

Viser potensiale

På spørsmål om at det er noe positivt å ta med seg fra kampen, svarer han slik:

– Det er stryk-karakter på mange. Det er selvfølgelig ok at de siste 45 er der vi skal være og at vi klarer å justere kursen og kjenner på at det er ubehagelig å ikke være klar til fotballkamper, sier han, og trekker frem Emil Conradsen Ceide blant ungguttene som spilte.

– Så er det spesielt Emil, han viser at han har ferdigheter som han fort kan få bruk for i 2.divisjon. Han er bra på ball og viser en modenhet i spillet sitt, mener han.