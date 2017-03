Ikke helt mørkt for FIL tross strømbrudd

Finnsnes spilte 0-0 i en treningskamp mot Asker på fredag. Akkurat som i tilsvarende kamp i fjor, gikk lyset ti minutter før slutt.

Men trener Bjørn Johansen så ikke mørkt på prestasjonen.

- I den grad man skal være fornøyd med en 0-0 kamp, så er jeg det. Vi møter et av de andre topplagene i vår avdeling og gjør en OK prestasjon. Med litt mer is i magen i presisjon så kunne vi ha vunnet kampen også, sier Bummen til Folkebladet.

Se intervju i videovinduet over

Det var tydelig at det var en viss prestisje i kampen mellom to av lagene man forventer skal havne på øvre halvdel av tabellen den kommende sesongen. For det ble ikke spart på noe i duellene fra start. Kanskje litt i overkant, skal vi tro reaksjonene til de to lags trenere i starten av kampen.

Raske folk

Asker ville utnytte at de hadde raske folk i angrep, men etter hvert fikk FILs bakre treer, med en meget god Jonathan Barlow tak på dem. Etter hvert fikk man også til oppspillsfasen bak, godt understøttet av keepernykomling Fredrik Bakkelund.

- Ja, Fredrik er meget god med beina og gir oss en ny dimensjon i det oppbyggende spillet. I tillegg så synes jeg Barlow var outstanding i den rollen. Så nå må vi se om vi har funnet han som skal erstatte Quint (Jansen, som har gått til Mjøndalen) i den rollen.

FIL klarte etter hvert å skape et par farligheter ved Jonas Simonsen, men avslutningene kom for tidlig eller ble blåst over.

- Ingen fare, jeg sparer scoringene til serien, smilte Simonsen etter kampen.

Hakket foran

0-0 til pause var kanskje greit, men i antall sjanser var FIL hakket foran.

Andre omgang var litt mer så som så. Lagene hadde sine sjanser, men keeper Bakkelund reddet det som kom av både farligheter og halvfarligheter. På den andre siden hadde prøvespiller Vebjørn Vinje en kjempesjanse på ett innsvingt frispark, men da han plutselig sto alene foran mål, traff han ikke skikkelig.

- Hva vil du si om Vinjes omgang?

- Han kommer bra fra det. Han er en veldig sterk duellspiller og du ser at han er vant til å spille på et bra nivå, til tross for at han har fått lite spilletid i Bodø/Glimt. Det er klart det er uvant for han å spille i et helt nytt system, men gode spillere tilpasser seg. Han skal spille hele søndagens kamp mot Lørenskog, så får vi sette oss ned å snakke sammen etter helga.

Glad

Vinje selv var glad for å spille kamp.

- Ja, det var gøy å spille fotballkamp og jeg synes det gikk bra. Litt uvant å spille 3-5-2, men det er en utfordring. Nå får vi se hvordan det går videre og så tar vi og konkluderer etter helga.

Finnsnes skal ha en restitusjonstrening på lørdag før Lørenskog er motstander på søndag