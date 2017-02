Ringrev kan være aktuell for FIL

Til tross for 0-2 tap er Bjørn Johansen godt fornøyd med det han fikk se av laget i treningskampen mot TUIL, og sier samtidig at spissveteran kan være aktuell for spill.

Grønntrøyene målte krefter mot fjorårssesongen største rival Tromsdalen, ute på Alfheim Stadion fredag. Der var TUIL for sterk for Bjørn Johansens mannskap, som måtte se seg slått 0-2. Likevel er «Bummen» tilfreds med hva laget leverte.

– Jeg er fornøyd selv om vi taper for et veldig skjerpet TUIL-lag. Vi spiller på den måten jeg ønsker vi skal gjøre, og Tromsdalen er et meget godt lag som gjør at dette er en perfekt gjennomkjøring for oss, sier Johansen til Folkebladet.

– Effektiviteten må opp

Tromsdalen gikk opp i ledelsen kvarteret ut i første omgang ved Håkon Kjæve, og etter hvilen satte Jonas Fundingsrud inn 2-0 til de røde og blå fra «Dalen». Til tross for at de skapte flere gode målsjanser greide ikke FIL å score på 1. divisjonslaget, noe Bummen mener ikke er godt nok.

– Når vi har 3-4 hundreprosentssjanser så er det for dårlig å ikke score. Det er godt spill i forkant som vi er fornøyde med, men effektiviteten må opp, erkjenner «Bummen».

Han trekker frem den yngste på laget som en av de som sto frem aller mest.

– Det var enkeltspillere som var god. Mathias Bendiksen kommer inn etter pause, og spiller mot et TUIL-lag med fullt av kvalitetsspillere på midtbanen. Likevel er han fullt på høyde med dem, og det var artig å se han med ballen, skryter Finnsnes-treneren.

Selv om de nå har spilt sin første kamp utendørs har Johansen ikke pekt seg ut en start-ellever til sesongstart.

– Nei, ikke i nærheten. Vi er enda der at det er viktig med kamptrening på hele laget. Neste helg drar vi til Oslo, og etter den helga begynner vi nok å spisse laget inn mot serien, men i de neste kampene kommer vi til å fortsette å rullere, forklarer han.

Det er rulleringsfasen «Bummen» er mest fornøyd med etter kampen.

– Vi gjorde mange bytter, men likevel så henger vi med. Det viser at vi har en meget god tropp. Alt i alt er det veldig mye positivt å ta med seg. Vi kunne ha vært enda mer presise og vi har en del å jobbe med, men det er tidlig i sesongen så jeg velger å se litt mellom fingrene på det nå, mener Johansen.

Skadeproblemer

Et skår i gleden for «Bummen» er at hele fire av spillerne er på skadelisten. Glenn-Martin Andreassen, Joakim Einebakken Nilsen, Markus Rolandsen og Sega Ngom måtte alle stå over fredagens kamp.

– Sega håper vi er klar allerede neste helg. Joakim er ute i tre uker og Glenn-Martin har slitt med ankelen og blir nok over en måned borte. Med Rolandsen vet vi enda ikke hvor alvorlig det er, sier Johansen.

Nettopp Rolandsens skade kan bli avgjørende for hvorvidt FIL skal gjøre et dykk i overgangsmarkedet for å prøve å erstatte fjorårskaptein Quint Jansen som forsvant til Mjøndalen.

– Vi må få vite omfanget på skaden til Rolandsen før vi gjør noe. Vi har sagt at vi er ute etter en ny Quint, med samme ro og autoritet. Christian Arnesen spilte der i går og viser at han kan mestre en slik rolle. Dersom vi skal hente noen må vi være sikker på at det er noen som kommer til å levere, hvis ikke er det ikke noen vits, forteller Johansen.

Målskred likevel?

En som kan være aktuell for spill for Finnsnes på ny er ringreven Morten Moldskred. Spissen startet på benken mot TUIL, og spilte også 45 minutter til tross for at han uttalte etter forrige sesong at å ikle seg i Finnsnesdrakta også i 2017 var usannsynlig.

– Morten har trent med oss i vinter, og var med på kampen for å avlaste Vebjørn Grunnvåg. Han er treningsglad og fortsatt en av de best trente spillerne i Tromsø by. Vi har ikke gjort mer enn at han trener med oss, også får vi se om vi gjør noe formelt på et senere tidspunkt. Den diskusjonen har vi ikke tatt enda. Per nå er det en vinn-vinn sak der han koser seg på trening, samtidig som han er med å bidrar for oss med sine ferdigheter.