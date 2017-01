Eks-Altaspiller kan erstatte Birkeland

Det meste tyder på at midtbanespiller Sander Birkeland er ferdig i FIL. En eks Alta-spiller kan bli erstatteren.

TROMSØ: Alta-spilleren det er snakk om, er Mathias Dahl Abelsen. Abelsen scoret hele ti mål for Alta i fjorårets sesong, på 28 kamper i serie og cup. Han har takket nei til å fortsette i Alta i 2017.

Assistent-trener i FIL, Alexander Samuelsen, sier det er opp til Abelsen selv om han blir FIL-spiller eller ikke.

– Ja, vi har vært i dialog med han. Men det er ikke noe som er fastsatt og det respekterer vi. Ballen ligger litt hos han, i forhold til om han om han skal på prøvespill i andre klubber også videre, og han sitter å venter litt på gjerdet med andre klubber, sier Samuelsen.

Ambisjoner

Og ”andre klubber” er i dette tilfellet klubber i 1.divisjon, en divisjon Dahl Abelsen først og fremst ønsker seg til.

– Det er korrekt. Det er klart, spillere har ambisjoner, så vi må vente å se hva som skjer der. Ballen ligger hos han, som sagt, sier FIL-assistenten.

Samuelsen beskriver Dahl Abelsen slik:

– Nei, en spiller som er veldig offensivt anlagt som midtbanespiller. Han har en dødelig frisparkfot og han scoret vel mot oss på det i fjor. Han hadde vel ti mål for Alta i fjor. Så har han litt å jobbe med i det defensive, men totaliteten er veldig bra, det er helt klart, mener Samuelsen.

Birkeland

Sander Birkeland hadde en flott sesong for FIL forrige sesong, og scoret blant annet fem mål.

Nå er 21-åringen etter alt å dømme ferdig i Finnsnes.

– Sander Birkeland er egentlig i samme kategori som Abelsen. Han har alltids muligheten for å bli i Finnsnes, men også der ligger ballen hos han. Han er ute og prøver lykken. Så vet han det at, det alltids kan være en åpning i Finnsnes, forteller Samuelsen.

Forrige uke trente Birkeland med Jerv, som de to siste årene har blitt nummer fem og tre i 1.divisjon. FIL ønsket å fornye med 21-åringen, men det har han takket nei til.

– Han var ønsket videre, men han har vært tydelig på at han vil sjekke ut muligheten på et høyere nivå, og flytte nærmere Sørlandet som han kommer fra. Kontrakten gikk ut etter sesongen i fjor, så nå er ballen hos Sander, vi har sagt til han at vi ikke kommer med flere tilbud akkurat nå. Han må ta initiativet selv på en måte, forteller FILs assistenttrener.

Morsomt

Samuelsen synes det er en artig situasjon å havne i når det kommer til Birkeland.

– Det blir spennende å følge, det er jo en situasjon som er morsom, samtidig som man håper at han blir, så er det jo artig om han får tilbud fra et høyere nivå også. Det viser at Finnsnes utvikler spillere. Folk får en følelse på det og føler at Finnsnes er en klubb som utvikler spillere videre, når de ser at spillere som har vært hos oss får prøvespill i klubber som Viking og Jerv. Så det er jo et bevis på at vi gjør noe riktig da, mener han.

Flytter til Tromsø

Samuelsen poengterer at FIL allerede har flere midtbanespillere i stallen og at det neppe er behov for både Abelsen og Birkeland, om Abelsen velger FIL, og om Birkeland omsider ønsker å være med videre i FIL likevel. Han trekker frem den lokale unggutten Mathias Bendiksen, og tror at han er klar for enda større oppgaver i 2017.

– Så har vi jo Mathias Bendiksen som flytter til Tromsø i februar, og blir med hundre prosent i treningsgruppa vår i byen. Mathias er utrolig spennende, med det han leverte i fjor, og tar han enda et steg, så kan det bli veldig bra. Så jeg tror Mathias er klar for enda større oppgaver i år enn tidligere, spår han.