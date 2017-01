Samuelsen: – Han er utrolig spennende

Assistenttrener i FIL, Alexander Samuelsen, bekrefter at de ser på Geirald Meyer (19) som en direkte erstatter for Quint Jansen om de får overgangen i boks.

– Ja, nå har vi jo fått Sega som er kommet inn som en spisstype. Så har vi veldig tro på Sverre Skoglund, så vi ønsker ikke å gå videre med det per dags dato, forteller Samuelsen.

På grunn av signeringen av Sega Ngom fra Alta, og stor tro på unge og lovende Sverre Skoglund, har de lagt den interessen på is inntil videre.

Finnsnes viste tidligere interesse for FK Senjas spiss Sebastian Jensen.

FIL ønsker også å hente Fredrik Mjøen Bakkelund, keeperen som har to sesonger bak seg i FK Senja.

– Vi er jo på en måte enig med spilleren på at vi vil gå videre. Han har en amatørkontrakt med Fløya som både han og vi må forholde oss til. Den gjør at vi må ta det litt som det kommer, sier Samuelsen.

Meyer er, som omtalt i onsdagens avis, under amatørkontrakt med Fløya ut året.

– Han er en utrolig spennende type. Han har gått en fantastisk skole, tatt mange steg på få år i Stakkevollan, TUIL, Fløya og Skjervøy. En spiller som er sterk i duellspillet, han er utrolig god med ball, noe som er veldig fint nå som Quint er på vei ut, og han er rolig og har et veldig godt overblikk, forteller Samuelsen.

Etter Meyers egen beskrivelse av seg selv, er det tydelig at han har mange av de samme egenskapene som det Jansen har.

– Ingenting er skrevet i stein, men i utgangspunktet er det der vi ser for oss han, ja. (I midten av forsvarstreeren). Så spiller vi jo med tre bak og da er det jo sånn sett veldig greit at han kan bekle alle rollene bak, sier han videre.

– Vi ser jo på han som en erstatter for Quint, ja. Vi har ståltro på han og vi henter bare spillere som kan forsterke det vi allerede har. I Finnsnes som alle andre plasser er det konkurranse, men vi mener Geirald har potensiale og kan ta steg med oss, sier Alexander Samuelsen.

TROMSØ: I onsdagens papirutgave fortalte Meyer selv at han hadde fått signaler på at han er tiltenkt den samme rollen som Quint Jansen hadde i FIL-laget, om det skulle bli en overgang fra Fløya.