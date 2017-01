Geirald (19) kan bli FILs Quint-erstatter

Geirald Meyer kan bli spilleren som erstatter Quint Jansen i hjertet av FILs midtforsvar.

TROMSØ: Ingenting er avklart enda, men om han blir FIL-spiller kan han bli spilleren som erstatter Quint Jansen i midten av grønntrøyenes trebackslinje.

– Etter de signalene jeg har fått, så er det jo snakk i at jeg skal overta den posisjonen til Quint, forteller Meyer.

Joakim er klar for nytt år i FIL-drakten Joakim Einebakken Nilsen takket nei til Sverige-tilbudet og har skrevet under for et nytt år med FIL. – Det viser litt hvor mange steg Finnsnes har tatt som klubb, mener assistentrener, Aleksander Samuelsen.

Det tror han vil passe han bra.

– Ja, det er jo spennende for meg. Da får jeg styre spillet, være mye med, og jeg tror at jeg da kan få brukt mine sterke sider.

Spillende

Og når Folkebladet ber han om å beskrive seg selv som spiller, så er det nesten slik at man tror det er Quint Jansen han prater om.

– Nei, jeg vil jo si at jeg er en spillende stopper. Kanskje ikke den som takler hardest eller noe, men jeg kan lese spillet og på en måte avverge situasjoner før de skjer, da. Så kan jeg sette i gang offensivt og være en angrepsskaper, forteller han.

Meyer har dog aldri spilt i en trebackslinje tidligere.

– Jeg har jo aldri spilt i en trebackslinje tidligere. Så det blir jo litt tilvenning der, også er det jo det med nye lagkamerater og sånt.

– I tillegg vil det jo bli et helt nytt nivå. Jeg har jo bare spilt to sesonger i 3.divisjon fra før av, sier 19-åringen.

– En proff gruppe

Fløya-spilleren har trent med Finnsnes den siste tiden, og han skal ha imponert på trening.

– Ja, det føler jo jeg også. Det er mange gode spillere. Jeg er jo kjent med noen av dem fra før av via futsal. Det er en veldig proff gruppe, hvor alle vil ta Finnsnes til enda et høyere nivå, og de er på ingen måte fornøyd med der man er, roser han.

Det sier han vil bli viktig for han om det blir spill for FIL i 2017.

– Det er godt for meg som er ung. Det hjelper meg, for jeg har jo også lyst til å ta veien videre fra 2.divisjon. Da hjelper det jo veldig mye at det er flere som vil ta steget, sier han.

Vurderer alternativene

Om han velger å bli i Fløya, eller om han går til Finnsnes, avhenger av flere ting.

– Det får vi se, det kommer litt an på. Jeg må først og fremst avgjøre hva som er best for meg selv. Så må jo Finnsnes være villige til å, altså det er flere ting som spiller inn med tanke på utdanningskompensasjon til klubbene jeg har vært i tidligere også videre, forteller Meyer, som er under amatørkontrakt med Fløya ut dette året.

Og hva som er best for han selv er han usikker på, og det er det han for øyeblikket vurderer.

– Nei, det er jo om Finnsnes er det steget som er best for min utvikling akkurat nå. Det er jo det jeg vurderer, sier Meyer.

Divisjon

– Er du klar for å ta steget opp en divisjon?

– Det er jo det jeg har tenkt på, det er jo det, om jeg virkelig er klar for det. Hvis jeg skriver under, så er det jo fordi at jeg tror jeg er klar for å ta det steget.

Nå skal han trene med FIL ut uka og fortsette dialogen med både FIL og Fløya.

– Skal trene med dem ut denne uka. Nå er jo Bjørn (Johansen) på ferie, men jeg skal ha en dialog med både dem og Fløya. Så får vi se, sier den unge stopperen.

Han utelukker ikke Fløya, og ser også på å fortsette der som et godt alternativ.

– Nå er det jo også en ny 3.divisjon, så det blir jo et høyere nivå der også. Så det er absolutt ikke noe dårlig alternativ det.