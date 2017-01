Vraket TIL-talent skal trene med FIL

Jakob Mamush Lillestjerna (19) fikk ikke proffkontrakt med TIL. Nå skal han vise seg frem for FIL.

FINNSNES: 19-åringens kontrakt med TIL gikk ut etter sesongen og ble ikke fornyet. Til iTromsø sier Jakob Mamush Lillestjerna at han skal trene med FIL i tiden fremover.

– Jeg skal trene med Finnsnes fra og med 3. januar, så får vi se hvordan det går der, sier han.

Tung beskjed

Lillestjerna spilte forrige sesong for andrelaget til Tromsø, som endte nest sist i andredivisjon avd. 1. I samme divisjon var både FIL og Alta som nå er mulige nye klubber for 19-åringen.

– Det har også vært snakk om Alta og et besøk opp dit. Jeg følte det gikk bra i 2. divisjon og der er det kun Finnsens og Alta igjen her oppe og jeg har lyst til å holde meg på det nivået, sier han.

Tidligere i høst trente Lillestjerna fast med A-laget til TIL og stod langt fremme i køen for å få et profftilbud. At han likevel ikke ble tilbudt kontrakt etter sesongen var derfor en tung beskjed å få.

– Det er surt å få den beskjeden, men det er ikke nødvendigvis den beste utviklingsarenaen når du er så langt unna startelleveren uansett og kun spiller 2.-lagsfotball, sier Lillestjerna til iTromsø.

– Fortjener sjansen

Den offensive midtbane- og kantspilleren ser ikke bort i fra at han vil vende tilbake til TIL i fremtiden.

– De har sagt at de kommer til å følge med videre i og med at jeg var såpass nær å få kontrakt. Jeg føler jeg har utviklet meg bra siden fjorårssesongen. Jeg er en bedre spiller enn i fjor, sier han.

For spillerne som er inne i sitt avgangsår på fotballakademiet til TIL og NTG, står det mellom å få proffkontrakt eller fortsette fotballkarrieren et annet sted. Peter Aas, som i sommer slet med en skade, har fått muligheten etter nyttår til å kjempe seg til ny kontrakt. Lillestjerna har tro på at vennen og lagkameraten vil gjøre det bra.

– Jeg mener han er god nok. Jeg er glad han får den muligheten. Han har vært uheldig med skader i hele år og fortjener virkelig den sjansen etter nyttår til å vise seg fram, sier Lillestjerna til iTromsø.