- Vi burde ha klart uavgjort

sport

Ei tidlig scoring av Avaldsnes-kaptein Lise Thorsnes i cupfinalen for damer, gjorde at Tina Dalgård fra Trollvik og Vålerenga måtte nøye seg med sølv etter at Avaldsnes beholdt sin 1-0 ledelse kampen ut.

Til tross for at Dalgård og Vålerenga kom sterkt tilbake etter pause ville det seg ikke helt, og dermed var det Avaldsnes som kunne juble da fløyta gikk for full tid.

- Jeg er likevel fornøyd. Denne dagen har vært fantastisk, og noe jeg alltid vil huske sier Dalgård til Folkebladet.

Frida Lyshoel som sliter med skader måtte se finalen fra tribunen. Begge to startet sin karriere som jentespiller i Finnsnes Idrettslag.