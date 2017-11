Måtte gi tapt mot sterk konkurranse

sport

BOIF-løperen Erik Valnes staket i gang sesongen på Beitostølen lørdag.

Etter å ha gått inn til 7. plass på prologen i den klassiske sprinten, skulle Valnes ut i den andre kvartfinalen.

I den 1.710 meter lange løypa var Valnes med i front i sitt heat, og sørget for å være nummer to over den siste bakken.

Mot mål ble det spurt mot Byggland om andreplassen, men Valnes sørget for å ha de nødvendige marginene på sin side, og var dermed klar for semifinalen.

Valnes skulle i ilden i den første semifinalen, mot blant andre Johannes Høsflot Klæbo. Her ble det gått rolig til å begynne med, før kappløpet startet i den siste bakken.

Klæbo var først over bakken, og kom også først over mål foran Eirik Brandsdal. Valnes kom inn som nummer fem, 6,9 sekunder bak vinneren, og dermed var sesongåpningen over for hans del.

Også Lovise Heimdal var i aksjon. Bardu-løperen gikk damenes siste kvartfinale, men gikk overende omtrent midtveis. Dermed kom hun inn til 6. plass i sin kvartfinale.