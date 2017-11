sport

Det skriver iTromsø. I starten av juli var det turbulent på Alfheim. Bård Flovik hadde akkurat fått sparken, og Truls Jenssen var midlertidig trener.

Samtidig var Finnsnes-spiller Andreas Løvland innom på et ukeslangt treningsopphold for å se om han var aktuell for en overgang til «Gutan».

Det endte ikke med noen avtale, og trass i at Løvland fikk en trening i starten av august under den da ferske treneren Simo Valakari var ikke det nok til å overbevise.

Også Ivar Holand, daværende daglig leder i Finnsnes, var den gang tydelig på at spilleren ikke kom til å få gå gratis i sommer, men måtte vente til etter sesongen.

Var god mot TIL

Løvland har i flere år vært i TILs søkelys, og da sportssjef Svein-Morten Johansen overvar cupkampen mellom TIL og Finnsnes la han ikke skjul på begeistringen for midtbanespilleren.

Den 24 år gamle lyngsværingen jobber for tiden som ekstravakt på Åsgård, men håper å kunne bytte ut karrieren i helsevesenet med en heltidsprofesjonell kontrakt som fotballspiller.

– Det hadde vært artig å få prøve seg på høyest mulig nivå i norsk fotball, og se hvor langt man kan komme, sier Løvland til iTromsø.

TIL er åpenbart mest nærliggende.

– Jeg håper at muligheten kan komme allerede i høst, sier Løvland som i sommer varslet han at vurderte å legge opp etter sesongen.

Den tanken har han nå slått fra seg, selv om han spilte for et Finnsnes som rykket ned til 3.-divisjon.

– Å spille fotball er morsomt, selv om det ikke gikk så bra, sier Løvland som vant lokalavisen Folkebladets spillerbørs for 2017.

Drømmer om at «nye Alfheim» er ferdig om tre år

Blir billig

En fattig trøst for spilleren som sier han ikke blir dyr om TIL velger å gi han en mulighet.

– De kan få meg for en pølse med brød, sier Løvland og ler.

Også TUIL har vært på banen tidligere for å se mulighetene for å hente Løvland. Den interessen er etter det iTromsø kjenner til fortsatt til stede.

– Så lenge man ikke har fått noe tilbud fra noen er det vanskelig å vurdere, sier Løvland til iTromsø.

Svein-Morten Johansen har ikke svart på iTromsøs henvendelser rundt Løvland torsdag.