– Artig — og litt skummelt

Nok en gang arrangerte nemlig FIL Turn Halloween-kveld for barn fra første til og med sjette klasse, og hadde denne gangen en øvre grense på 120 barn som fikk slippe inn, da sammen med foreldrene.

Og blant foreldrene dukket altså mamma Inger Lise opp, med en fæl og skummel grønn heksenese og nokså skummelt maskert, mens Angelica var kledt ut som Rødhette.

Se video: Vellykket Halloween-fest

– Ikke redd for å dumme meg ut

Mamma Lise Marie var så vidt vi kunne se den eneste av de voksne som stilte i Halloween-utstyr.

– Å kle meg ut sammen med datteren min er noe jeg har gjort i mange år, og på Halloween-kvelden på tirsdag skal jeg igjen kle meg ut og gå ut sammen med Angelica, ler Lise Marie. Hun sier at det gjør henne ikke noe å være litt barnslig og kle seg ut.

– Av og til må vi voksne kunne være litt barnslige av oss, det har vi i grunnen bare godt av.

– Vi bruker ikke masker

Lise Marie forteller at da Angelica var mindre ble hun redd da de fikk Halloween-besøk på døra.

– Da måtte jeg be barna ta av seg maskene og vise hvem de var, og etter det har det gått bra. Hun forteller at når hun og datteren kler seg ut bruker de ikke masker, men satser på å sminke seg slik at de andre ser at det er mennesker som har kledt seg ut.

– Så nå er Halloween for henne noe artig, men ikke så skummelt mer.

Nok en flott Halloween-kveld

Fredagens Haloween-fest i FIL-hallen ble en kveld der ungene fikk utfolde seg i nesten fri dressur. Etter at Heidi Dahl Gundersen i FIL Turn hadde hatt en skikkelig oppvarming med barna, kunne de velge hvilke stasjoner i hallen de ville bruker utover kvelden.

Og oppe i «kafèen» kunne foredrene som var med nyte kaffe, vafler og kaker og etterhvert også litt taco som fulgte med inngangspengene. På slutten av kvelden kunne barna få komme inn i «spøkelseshuset», og da dette var klart var det med en gang full kø forn å komme inn der.