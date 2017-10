Klart for ny Halloween- fest for barn i FIL-hallen

sport

Leder i FIL turn, Morten Karolius, sier at mens man i fjor hadde 180 barn inne i hallen, har man i år tatt ned tallet til 120 som kan få være med på Halloween-festen i regi av FIL Turn.

– Ja, det blir nok slik. Vi så da vi hadde 180 barn inne at det ble veldig trangt, og mye kødannelse over alt.

Karolius sier at de som ønsker å være med kan melde seg på via Facebook-siden til FIL turn, og et godt råd er å ikke vente for lenge med dette.

– Vi har hatt dette showet hver høst de siste årene, og det har vist seg å bli kjempepopulært. Og selvfølgelig ønsker vi foreldrene like mye velkommen som barna, vi har salg av kaffe og mat, slik at det kan bli trivelige timer også for dem i hallen.

Lederen sier at i stedet for å gå ut på den tradisjonelle godterisankingen kan barna samles her for noen artige og underholdende timer.

– Et annerledes turnstevne

Han sier at på mange måter blir det et annerledes turnstevne. På dette arrangementet bruker man det man har av utstyr og fantasi til å finne på ting som skal aktivisere ungene.

– Vi lager en rekke stasjoner i hallen der ungene kan boltre seg, og selvfølgelig lager vi også denne gangen et spøkelseshus som barna kan besøke. Nå vet vi jo at noen av de minste kanskje ikke har mot til å gå alene inn her, så her må nok foreldrene følge litt med og kanskje bli med ungene sine inn der – hvis de da selv ikke er så redd at de ikke tør gå inn der, ler turnsjefen.

Serverer taco som kveldsmat

Karolius forteller at de som kommer må betale en hundrelapp, men da følger det med taco som kveldsmat inkludert i inngangspengene.

– Halloweenfesten er et tilbud til barn fra første til og med sjette klasse, samt foreldrene deres. Vi holder på fra fredag ettermiddag, og vi vet at dette er noe som mange unger gleder seg enormt til, sier Morten.

Han forteller at i år som i fjor er det 7. klassinger som står for nye påfunn under festen, og det blir også diskotekmusikk som ungene kan danse til.