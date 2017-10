Varden-jentene sikret KM-tittelen

sport

Og dermed er de kretsmestere i J17-klassen.

Etter 3-3 på Fløya Arena i det første oppgjøret, lå alt til rette for en spennende returkamp på den nye kunstgressbanen i Finnfjordbotn. Emma Granlind sendte Varden i ledelsen 1-0 med et langskudd før hvilen.

Granlind økte ledelsen

Midt i andreomgang økte også Granlind ledelsen til 2-0, da hun skar innover fra venstrekanten og skrudde ballen inn i lengste hjørne. 2-0 ble også sluttresultatet og dermed 5-3 sammenlagt.

– Dette er bare….det er så utrolig bra, sier en tydelig glad tomålsscorer til Folkebladet etter kampen.

– Vi forventet en tøff kamp. Men så fikk vi ett mål og tenkte at da var det bare å kjøre på videre. Når vi da fikk det andre var det bare å stå imot på slutten, smiler hun.

– En fantastisk prestasjon

Trener Håvard Johnsen dro frem superlativene om prestasjonen til laget.

– Dette er vanvittig, det er en fantastisk prestasjon. Vi møter altså kretslaget i årsklassen over oss med et rent 15-årslag og jeg synes vi er klart best i dag. Vi har mest store sjanser, spesielt i andreomgang. De har ballen en del, spesielt i førsteomgang, men i andreomgang synes jeg vi er klart best, så jeg synes dette er fortjent, sier Johnsen, og fortsetter:

– Vi ledet 3-1 når det var seks minutter igjen i den første kampen, og det endte 3-3. Når vi i dag gjør ferdig jobben, så er jeg utrolig stolt.