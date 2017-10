– Vi er garantert det laget med høyest snittalder

sport

Søndag spilles det, for første gang på lang tid, NM-kamp i volleyball igjen på Finnsnes.

Gjennom å vinne NNM i Tromsø for noen uker siden, kvalifiserte Finnsnes volleyballklubb seg til 16-delsfinalen i NM.

Der møter de Tromsøstudentene (TSI) som de slo 2-0 i NNM tidligere i høst.

– Jeg regner med de har veldig lyst på revansje, sier Bjørn Viggo Larsen til Folkebladet, som er både spiller og leder i Finnsnes volleyballklubb.

Forsterket

Med et forsterket Finnsnes-lag foran søndagens kamp, er det duket for et heidundrende oppgjør i hallen på Finnsnes ungdomsskole.

– Vi har fått inn en senter og en libero som ikke kunne være med sist. Benken har også blitt sterkere av den grunn, sier Larsen.

Det er derfor grunn til å tro at Finnsnes skal ha gode muligheter til å ta seg videre på bekostning av 1. divisjonslaget fra Tromsø. Til vanlig spiller Finnsnes i 2. divisjon.

– Vi er her for å ha det artig. Vi bare koser oss. Og vi har troen, forteller Larsen, som forteller at minst halvparten av spillerne er godt over 35 år.

– Stammen var en kompisgjeng som hadde lyst til å spille volleyball. Når vi gjrode det så bra så er det ekstra artig. Men vi er garantert det laget med høyest gjennomsnittsalder, humrer Larsen.

Historisk kamp

Han kan ikke huske sist det ble spilt en NM-kamp på Finnsnes.

– I alle fall ike så langt som en 16-delsfinale. Jeg har vært her i 30 år og kan ikke huske at det har vært spilt en kamp i NM.

Larsen forteller at spillerne møter folk på gata som synes det er kult at de holder på og som ønsker å komme å se poå.

Kampen spilles i gymsalen på Finnsnes ungdomsskole. Det er ikke tilrettelagt for en haug med tilskuere, men klubben har en mulig løsning på det problemet.

– Det vil være åpent på galleriet. Men vi skal sjekke om vi får lov til å sette noen stoler på motsatt side av galleriet på gulvet. Vi er ikke bortskjemt med at det er mye folk på kampene våre, men regner med at noe folk blir det i alle fall. Hvor mange er umulig å si, sier Larsen.