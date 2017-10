Får «skogpenger» til terrengsykkelløype

sport

Bevilgningen er gjort over den såkalte Statskogmillionen, opplyser Statskog på sin nettside.

Gibostad idrettsforening er et fleridrettslag med tilbud innen idrettsskole, svømming, ski, fotball og friluftsliv. Foreninga teller i overkant av 200 medlemmer, og har nå planer om å etablere nok et friluftstilbud i bygda.

– Vi har nettopp oppgradert lysløypa, og nå ønsker vi å etablere ei terrengsykkelløype i tilknytning til denne. Vi skal blant annet legge ut trebruer over et myrområde for å få til den om lag 1,5 kilometer lange løypa, sier leder Brynjulf Edvardsen til Statskogs nettside.

Statskogmillionen

Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. 33 organisasjoner landet rundt har fått støtte i årets første tildelingsrunde.

– Statskog skal legge til rette for friluftsliv i norsk natur. Med en million støttekroner til gode krefter som jobber mot samme mål, skapes enda bedre resultater, mer folkehelse og mer livskvalitet, heter det på nettsida.