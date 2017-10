Bronse i NM — nå skal Hege (35) til VM

Etter bare litt over fire år med spesifikk trening på Kettlebell Sport skal Hege Jenssen fra Silsand konkurrere i verdensmesterskapet.

I helgen satte hun ny personlig rekord da hun kapret tredjeplassen i NM.

Med 20 kilos kuler oppnådde hun 158 repetisjoner.

– Artig

– Det gikk jo over all forventning. Jeg satte personlig rekord med 45 flere repetisjoner. Det ble ganske sinnssykt. Det er artig når man overrasker seg selv og treneren, forteller en smørblid Jenssen over telefon.

35-åringen tok sølv i fjorårets NM. Men årets bronse rangerer hun høyere.

– Dette resultater er mye bedre. Jeg er mer fornøyd med bronsen nå enn sølv i fjor. Det er to gode konkurrenter som er foran meg. Jeg skal jobbe litt med å klare å slå dem, forteller Jenssen.

Sport i vekst

Kettlebell sport er relativt fersk i Norge. Men spesielt i USA og vestlige land er det en sport i vekst.

– Ja, absolutt. Og vi er masse jenter nå som driver og løfter. Vi trenger å jobbe med rekrutteringen av guttene. Kanskje skremmer vi dem vekk, ler Jenssen.

I november setter hun kursen mot Sør-Korea, der hun skal konkurrere i VM. Totalt er det sju deltagere fra Norge.

– Vi er seks jenter. Så sistemann får kose seg, humrer hun.

– Vi er spente og gleder oss veldig. Vi skal løfte i en olympisk stadion, så det tror jeg blir en ganske vanvittig opplevelse.

Stor motivasjon

Hun svarer slik når Folkebladet påpeker fremgangen hun har hatt de siste fire årene:

– Ja, det er det. Men jeg har brukt mye tid på det. Jeg kan trene opptil fem ganger i uka, det er tid som kunne vært brukt på sosiale ting som jeg dropper for å få trent. Det er bare å prioritere. Jeg finner veldig stor motivasjon i det å kunne få delta i så store konkurranser.

– Noen ganger er det tungt, men når det går bra i konkurranser blir man bare giret på mer. Jeg vil jo bli best.

I VM er hun usikker om hun skal stille i amatørklassen, der man løfter kuler på 16 kilo, eller i proffklassen, der man løfter kuler på 24 kilo.

– Jeg har ikke helt bestemt meg ennå. Siden det gikk så bra i helgen må jeg vurdere litt.