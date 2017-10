– Tre seiere skaper håp

Assistent-trener Alexander Samuelsen sier foran mandagens viktige kamp mot Vålerenga 2 at fra nå av er hver kamp sesongens viktigste.

Og legger til at det som er sikkert er at Finnsnes nå ikke har råd til å tape. Det er fire kamper og 12 poeng å hente i årets 2. divisjon, og Finnsnes ligger syv poeng bak Vålerenga 2 som de må passere på tabellen for å sikre ny kontrakt i 2. divisjon. Tre lag rykker direkte ned til 3. divisjon.

Folkebladet-TV: Se kampen direkte fra kl.16 [Krever abonnement/innlogging]

– Positivt at vi nå vinner fotballkamper

– Det som er positivt er at vi har vunnet tre av de fire siste kampene, og det er jo noe som skaper optimisme og gjør noe med spillerne. Samtidig vet vi jo at vi har kniven på strupen, og at et tap vil kunne bety at vi er klar for 3. divisjon.

Samulsen sier at selv om man i det lengste prøver å ikke bry seg om tabellen, er det ikke til å unngå at man kikker på den og vurderer mulighetene.

Må være mentalt sterkere

– Så lenge det er håp er kampviljen til stede hos guttene, og vi ser jo klare bedringer i spillet de siste kampene. Som jeg sa så er hver kamp årets viktigste akkurat nå, og vi må nå selges oss dyrest mulig i hver eneste kamp. Vi må tro på at er vi dyktige nok, og har vi marginene på vår side så skal dette faktisk gå bra.

- Det som er svært viktig for oss i kampene som gjenstår nå er den mentale biten. Den har nemlig ikke vært god nok i flere kamper, og nå må vi rett og slett tørre å prøve å spille ut motstanderen.

Samuelsen sier at nå er det viktig å ikke tenke på at alle kamper må vinnes.

– Vi må ha fokus på en kamp om gangen, og sørge for å vinne den. Mot Vålerenga i Oslo ble det 1-2 tap i en kamp vi ledet lenge.

Gode midtstoppere

Assistent-treneren sier at både i kamp og på treninger ser man nå at FILs tre midtstoppere har fått inn en trygghet som man håper skal fungere bra også i kampene utover høsten. Markus Ronaldsen, Christer Arnesen og Andreas Østerås har virket mer og mer solid i de siste kampene, og det håper vi skal skape grobunn for det offensive registeret framover.

– Mot Vålerenga 2 må vi tøre å være offensiv og angripe Vålerenga, sier Samuelsen.