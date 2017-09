Salangen ned en divisjon

Salangen rykker ned i 4. divisjon etter 2-4 tap for Fløya

Tabelljumbo Salangen som etter første omgang mot Fløya ledet 2-1er etter 2-4 tapet mot Fløya fredag kveld har nå mistet all teoretisk håp om å berge plassen, selv med tre kamper igjen å spille av årets sesong. Det betyr at Salangen spiller i 4.-divisjon i 2018.

Martin Skogstad scoret sitt første mål for sesongen i en uhyre sjelden og viktig hjemmeseier for Fløya. Men Salangen slo tilbake med to scoringer av Adrian Borch og Ruben Kristiansen, og gikk til pause med 2-1 ledelse. I andre omgang tok Fløya helt over, og scoringer av Dan-Roger Roland, Jørgen Rafaelsen og Christopher Tian Olsen, sørget for lagets første hjemmeseier siden 20. mai, og lagets kun andre hjemmeseier for sesongen.

Kampfakta:

3. divisjon avdeling 6

Fløya-Salangen 4-2

Mål: Martin Skogstad 1-0 (7),1-1 Adrian Borch (20), 1-2 Ruben Kristiansen (23), 2-2 Dan-Roger Roland (50), 3-2 Jørgen Rafaelsen (71), 4-2 Christopher Tian Olsen (87)

Dommer: Geir-Oskar Isaksen