Kun teorien kan berge fortapte Salangen

Nytt Salangen-tap søndag gjør at laget står med begge beina i 4. divisjon.

Salangen var rett og slett nødt til å ta tre poeng hjemme mot Lørenskog søndag for å ha en sjanse til å berge seg i 3. divisjon.

Men det var Lørenskog som kunne juble for tre poeng i målkalaset på Idrettsheia. Keivan Ghaedamini sendte bortelaget i føringen etter 45 minutter, mens Noah Skåttun økte til 0-2 etter 57 minutter.

Da Christoffer Skårn la på til 0-3 etter 69 minutter var kampen punktert. Ruben Sletten scoret Salangens trøstemål kvarteret før slutt. Innbytter Matarr Kah fastsatte sluttresultatet til 1-4.

Dermed er det bare tynn teori som gjør at håpet fortsatt lever for Salangen. Med fire kamper igjen - og 12 poeng å spille for - ligger Salangen elleve poeng bak Funnefoss/Vormsund som innehar den sikre 10. plassen.