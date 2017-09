Tok poeng i en neglebiter av en fotballkamp

Berget viktig poeng på bortebane.

Til tross for at Salangen kjempet heroisk for å sikre tre viktige poeng mot TIL 2 på Alfheim fredag kveld holdt det ikke. Etter at Johan Borch gav Salangen en drømmeåpning, fulgte TIL opp med to scoringer og gikk til pause med 3.2 ledelse.

Sindre Andrè Eggen utlignet bare to minutter ute i andre omgang, men Henrik Johnsgård, som kommer fra Senja, sørget med sin andre scoring for dagen at TIL igjen gikk opp i ledelsen. Innbytteren Kristoffer Heggelund utlignet for SIF som hadde flere muligheter mot slutten til å ta alle tre poengene.

TIL 2 Salangen 4-4 (3-2)

Mål: 0-1 Johan Borch (5), 1-1 Henrik Johnsgård (13) 2-1 Gharib Osman Gerkondani (18), 2-2 Ruben Sletten (23), 3-2 Elhadji Mour Samb (43), 3-3 Sindre Andrè Eggen (47). 4-3 Henrik Johnsgård (51), 4-4 Kristoffer Heggelund (68)