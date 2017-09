– Vi vil opp én divisjon

BOIF-spillerne trives absolutt best med å spille fotball innendørs. Nå nærmer de seg målet - opprykk til 4. divisjon.

Men Jonas Bang som er den ene av et trenerteam på tre for seniorlaget slår med en gang at laget enda sannsynligvis må hente 11 poeng i 5. divisjon for at man skal være helt sikker på opprykk. Før fredagskveldens seriekamp mot Skarp 2 gjenstår det enda 5 kamper, og altså 15 mulig poeng å kapre – både for BOIF og lagene som ligger nærmest på tabellen.

12 av 22 spillere er juniorer

Foruten Jonas bang ledes BOIF-seniorene også av Martin Nymo og Tore Strømseth. Bang var tilstede sammen med noen av spillerne foran fredagskveldens kamp mot Skarp 2 sier til Folkebladet at målsettingene for laget har vært opprykk.

– Av spillerstallen på 22 spillere er 12 av disse juniorer, og vi starter alltid en seriekamp med minimum fem juniorer ute på banen. Ikke bare fordi vi satser på de unge, men fordi de faktisk er gode nok til å stille i første-elleveren.

– Vi liker oss best innendørs

Som et av få lag her i nord foretrekker BOIF å spille sine seriekamper hjemme innendørs.

– Det gir mer forutsigbare forhold, og det er jo her vi er vant til å spille, sier Bang.

Han viser til at de ikke er alene om å spille fotball under tak.

– Alta gjør det i 2. divisjon, Sortland i 3. divisjon gjør det, LSK damer gjør det i Toppserien for å nevne noen. I årets serie får publikum se fotball gratis, og de får servert gratis kaffe, sier BOIF-treneren.

Reno Johannesen sier at spillerne vil til 4. divisjon så raskt som mulig.

– Det vil være en flott lærearena for laget vårt, og en arena der vi kan utvikle oss.

– Kommer vi til 4. divisjon får vi spille mot både Finnsnes og Senja, og det vil være en stor inspirasjon og utfordring for oss, sier Kenny Marblow.